Rajasthan Rape: घर के बाहर से किया मासूम का अपहरण, 190 KM दूर ले जाकर किया रेप, अब आरोपी को मिली ऐसी सख्त सजा

जांच के दौरान पीड़िता को बरामद किया गया, जिसने अपने बयान में बताया कि 26 जनवरी की रात करीब 11 बजे पेशाब करने घर से बाहर निकली तो आरोपी उसे जबरन उठा ले गया और सीकर जिले में स्थित अपने गांव ले जाकर पांच दिन तक दुष्कर्म किया।