Rajasthan Weather : ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

अलवर जिले के सोडावास तथा आसपास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। वहीं तिजारा क्षेत्र में मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई और रात के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। जिले के कुछ हिस्सों में शुक्रवार सुबह बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मावठ की इस बारिश से रबी की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों में कुछ राहत देखी जा रही है। जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ठंड के इस प्रकोप को देखते हुए लोग सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है।