Rajasthan Weather : ओलावृष्टि से बढ़ी ठंड, शीतलहर से जनजीवन प्रभावित

अलवर के सोडावास में हुई ओलावृष्टि (फोटो - पत्रिका)
Today Weather : मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। अलवर जिले में बर्फीली हवाओं के कारण ठंड का काफी ज्यादा असर बना हुआ है। बीते पांच दिनों से हल्का कोहरा और घने बादलों की आवाजाही बनी हुई है, जिससे दिन के समय भी कंपकंपी छूट रही है। सुबह और शाम के समय ठंड का असर अधिक रहने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर आवाजाही कम नजर आ रही है, वहीं लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं।
मौसम विभाग ने राज्य के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में घना कोहरा, शीतलहर और शीतदिन की स्थिति बनी रहने की संभावना है। जिन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है उनमें अलवर, बारां, भरतपुर, बूंदी, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं, कोटा, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और अन्य शहर शामिल हैं।
अलवर जिले के सोडावास तथा आसपास के गांवों में ओलावृष्टि हुई। वहीं तिजारा क्षेत्र में मौसम में अचानक ठंडक बढ़ गई और रात के समय हल्की बूंदाबांदी हुई। जिले के कुछ हिस्सों में शुक्रवार सुबह बूंदाबांदी के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार मावठ की इस बारिश से रबी की फसलों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जिससे किसानों में कुछ राहत देखी जा रही है। जिले का न्यूनतम तापमान गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है, जबकि दिन का अधिकतम तापमान भी करीब 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। ठंड के इस प्रकोप को देखते हुए लोग सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है।
