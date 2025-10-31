रेबारी समाज ने की पाबूजी व रूपनाथ महाराज की मूर्ति स्थापना, कलश यात्रा से गूंजा नगर

पिनान कस्बे के रेबारी मोहल्ला स्थित चौक में रेबारी समाज की ओर से लोक देवता पाबूजी महाराज और रूपनाथ महाराज की मूर्तियों की स्थापना बड़े धूमधाम से की गई। मूर्ति स्थापना से पूर्व महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली, जो कार्यक्रम स्थल से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए पुनः आयोजन स्थल पर पहुंची।