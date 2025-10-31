रेबारी समाज ने की पाबूजी व रूपनाथ महाराज की मूर्ति स्थापना, कलश यात्रा से गूंजा नगर

पिनान कस्बे के रेबारी मोहल्ला स्थित चौक में रेबारी समाज की ओर से लोक देवता पाबूजी महाराज और रूपनाथ महाराज की मूर्तियों की स्थापना बड़े धूमधाम से की गई। मूर्ति स्थापना से पूर्व महिलाओं ने मंगल कलश यात्रा निकाली, जो कार्यक्रम स्थल से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए पुनः आयोजन स्थल पर पहुंची।
कलश यात्रा के दौरान पूरे नगर में श्रद्धा और भक्ति का माहौल बना रहा। विप्र बंधुओं ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिविधानपूर्वक देव प्रतिमाओं की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न कराई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे।
कार्यक्रम में देवकरण रेबारी, भगवान सहाय, राधा किशन, बन्या राम, सुरता, बनवारी और बूबन रेबारी सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आयोजन के बाद प्रसादी वितरण किया गया। समाज के लोगों ने इस आयोजन को सामाजिक एकता और संस्कृति के संरक्षण का प्रतीक बताया।
