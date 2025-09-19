भगवान राम के लिए नेपाल से आई रुद्राक्ष की माला

रामलीला समिति तांगा स्टैंड की ओर से रामलीला का मंचन 20 सितंबर से होगा। यहां रामलीला के सभी पात्र वैसी ही पोशाक पहनेंगे, जैसी पंजाब के लुधियाना में होने वाली रामलीला के दौरान पहनी जाती है। समिति के सचिव हितेष ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष हरिकिशन खत्री लुधियाना वालों की रामलीला देखकर प्रभावित हुए और मथुरा से उसी तरह की ड्रेस का कपड़ा खरीदकर उसे वहीं पर सिलवाया। यह पोशाक बहुत ही आकर्षक है। भगवान राम व लक्ष्मण की पोशाक एक जैसी होगी। गुलाबी रंग की आकर्षक धोती और मोतियों से सजा हुआ बाजू-बंद व कमरबंद होंगे। राजा दशरथ की पोशाक और मुकुट भी खास होगा। टीवी चैनलों पर दिखाई जाने वाली रामायण के कलाकारों की तरह ड्रेस तैयार की गई है।