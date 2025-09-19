भगवान राम के लिए नेपाल से आई रुद्राक्ष की माला

रामलीला समिति तांगा स्टैंड : लुधियाना की रामलीला जैसी होगी पात्रों की ड्रेस
अलवर. युवराज प्रताप रामलीला समिति शिवाजी पार्क के तत्वावधान में आयोजित रामलीला का शुभारंभ गुरुवार रात 9 बजे मुख्य अतिथि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनन्त भंडारी ने गणेश पूजन व दीप प्रज्ज्वलित कर किया। अध्यक्षता विधिक सचिव न्यायधीश मोहनलाल सोनी ने की। पहले दिन रामलीला रंगमंच पर नारद मोह की लीला का मंचन किया गया।
शिवाजी पार्क में होने वाली रामलीला में भगवान राम के लिए इस बार नेपाल से रुद्राक्ष की माला मंगवाई गई है। भगवान राम राजशी वेश में सूर्य मुखी मणि मुकुट धारण कर पीत गोटा जड़ित जरी वाले वस्त्र एवं स्वर्ण रंग के मोती जड़ित कवच धारण करेंगे। साथ ही विशाल धनुष और तरकश में बाण धारण करेगें। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भी इसी रूप में नजर आएंगे। भगवान राम वनवासी वेश में जटा जूट व सूती के पीत वस्त्र धारण करेगें।
मथुरा के कारीगरों ने तैयार की पोशाक
रामलीला समिति तांगा स्टैंड की ओर से रामलीला का मंचन 20 सितंबर से होगा। यहां रामलीला के सभी पात्र वैसी ही पोशाक पहनेंगे, जैसी पंजाब के लुधियाना में होने वाली रामलीला के दौरान पहनी जाती है। समिति के सचिव हितेष ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष हरिकिशन खत्री लुधियाना वालों की रामलीला देखकर प्रभावित हुए और मथुरा से उसी तरह की ड्रेस का कपड़ा खरीदकर उसे वहीं पर सिलवाया। यह पोशाक बहुत ही आकर्षक है। भगवान राम व लक्ष्मण की पोशाक एक जैसी होगी। गुलाबी रंग की आकर्षक धोती और मोतियों से सजा हुआ बाजू-बंद व कमरबंद होंगे। राजा दशरथ की पोशाक और मुकुट भी खास होगा। टीवी चैनलों पर दिखाई जाने वाली रामायण के कलाकारों की तरह ड्रेस तैयार की गई है।