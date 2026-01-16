Sariska News : सबसे ज्यादा बाघिन ST-30 की हो रही साइटिंग, सरिस्का में पर्यटक उत्साहित 

गर्मियों के सीजन में एसटी-21 की साइटिंग पर्यटकों को होती थी। बाकी टाइगर कम देखे जाते थे, लेकिन पीक सीजन सर्दियों का शुरू हुआ, तो इस बार युवराज की टेरिटरी में अकबरपुर रेंज का टाइगर-2304 करीब एक माह तक डटा रहा, जिसकी आए दिन साइटिंग हुई। इसके बाद जिप्सियों के रास्ते पर एसटी-2302 व उसके शावकों की साइटिंग भी बढ़ी। सरिस्का बफर एरिया में बाधिन एसटी-2302 व उसके शावकों की साइटिंग भी आए दिन हो रही है। गुरुवार को जिप्सियों के रास्ते पर एक शावक काफी देर तक बैता नजर आया।