स्पीड पोस्ट कराने पर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत की छूट

डाकघरों से रजिस्ट्री की जगह अब केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही पत्र-पत्रिकाएं भेजी जा सकती हैं। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को कोई भी डाक स्पीड पोस्ट के तहत बुक कराने पर शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उधर, प्रधान डाकघरों में डाक और पार्सल बुकिंग का समय रात आठ बजे तक कर दिया है। यह योजना विशेष रूप से मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों या केंद्र/राज्य सरकार की भर्ती या अन्य समकक्ष भर्ती एजेंसियों को सम्बिन्धत स्पीड पोस्ट लेखों की खुदरा बुकिंग पर मिलेगी। बुकिंग के समय छात्र को मान्यता प्राप्त संस्थान की ओर से जारी वैध छात्र पहचान पत्र बताना होगा। स्पीड पोस्ट भेजने वाले का नाम छात्र आईडी पर दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए।