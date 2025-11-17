Patrika LogoSwitch to English

अलवर

स्पीड पोस्ट कराने पर स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को 10 प्रतिशत की छूट

डाक विभाग में होने वाली रजिस्ट्री सेवा को बदल दिया गया है। इसे स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। इसका मतलब है कि अब रजिस्ट्री जैसी सुविधा के लिए स्पीड पोस्ट का उपयोग करना होगा

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Rajendra Banjara

Nov 17, 2025

डाक विभाग में होने वाली रजिस्ट्री सेवा को बदल दिया गया है। इसे स्पीड पोस्ट में मिला दिया गया है। इसका मतलब है कि अब रजिस्ट्री जैसी सुविधा के लिए स्पीड पोस्ट का उपयोग करना होगा, जिससे ग्राहकों को अधिक शुल्क देना पड़ रहा है। अब स्पीड पोस्ट की न्यूनतम दर (50 ग्राम के लिए) 55 रुपए हो गई है। रजिस्ट्री जैसी सुरक्षित डिलीवरी के लिए 5 रुपए अतिरिक्त देना होगा, साथ ही जीएसटी भी देना होगा।

डाकघरों से रजिस्ट्री की जगह अब केवल स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही पत्र-पत्रिकाएं भेजी जा सकती हैं। स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थियों को कोई भी डाक स्पीड पोस्ट के तहत बुक कराने पर शुल्क में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उधर, प्रधान डाकघरों में डाक और पार्सल बुकिंग का समय रात आठ बजे तक कर दिया है। यह योजना विशेष रूप से मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों या केंद्र/राज्य सरकार की भर्ती या अन्य समकक्ष भर्ती एजेंसियों को सम्बिन्धत स्पीड पोस्ट लेखों की खुदरा बुकिंग पर मिलेगी। बुकिंग के समय छात्र को मान्यता प्राप्त संस्थान की ओर से जारी वैध छात्र पहचान पत्र बताना होगा। स्पीड पोस्ट भेजने वाले का नाम छात्र आईडी पर दिए गए नाम से मेल खाना चाहिए।

प्रधान डाकघरों में बढ़ाया डाक पार्सल व बुकिंग का समय

अलवर डाक मंडल के अधीनस्थ अलवर प्रधान डाकघर और भिवाड़ी आईए उपडाकघर में डाक बुकिंग की अवधि बढ़ा दी गई है। प्रवर अधीक्षक जब्बार खान ने बताया कि प्रधान डाकघर, अलवर में अब तक डाक बुकिंग का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक था, वहीं भिवाड़ी आईए उपडाकघर में सुबह 9 से शाम 4 बजे तक डाक बुक होती थी. जिसे अब बढाकर रात्रि 8 बजे तक डाक बुकिंग का समय निर्धारित किया गया है। इससे आम जनता को सुविधा होगी और अलवर तथा भिवाड़ी के कामकाजी, उद्योगपति, श्रमिक व व्यवसायी भी इससे लाभान्वित होंगे और उन्हें डाक भेजने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा।

