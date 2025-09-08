Patrika LogoSwitch to English

टीवी स्क्रीन पर हालात देख आंखें नम, जरूरत का हर सामान भेजेंगे

पंजाब व हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया अलवर का सर्वसमाज अलवर. हमारे शहर का मददगार चेहरा एक बार फिर सबके सामने आने लगा है। दरअसल, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ से कई परिवार तबाह हो गए। देशभर से लोग इन [&hellip;]

अलवर

Jyoti Sharma

Sep 08, 2025

पंजाब व हिमाचल प्रदेश के बाढ़ पीड़ितों की मदद को आगे आया अलवर का सर्वसमाज

अलवर. हमारे शहर का मददगार चेहरा एक बार फिर सबके सामने आने लगा है। दरअसल, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ से कई परिवार तबाह हो गए। देशभर से लोग इन राज्यों के किसानों और अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं। अब अलवर के लोगों ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। रविवार को कंपनी बाग के समीप एक निजी रिसोर्ट में आयोजित सर्वसमाज की बैठक में पंजाब व हिमाचल में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए योजना तैयार की गई। साथ ही 31 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। यह समिति राहत का सामान व आर्थिक सहायता इन राज्यों के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी।

बैठक के दौरान सभी को टीवी स्क्रीन पर पंजाब में आई बाढ़ के बाद पैदा हुए विकट हालात के दृश्य दिखाए गए। जिन्हें देख सभी की आंखें नम हो गईं। बैठक में विभिन्न संगठनों व संस्थाओं के डेढ़ सौ से अधिक लोग मौजूद रहे। बैठक में यह भी फैसला हुआ कि वहां केवल उपयोगी राहत सामग्री ही भेजी जाएगी।

पंजाब को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करेंगे : एडवोकेट शब्बीर खान ने कहा कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। सबसे पहले मुसीबत में आए लोगों को बचाना होगा। समाजसेवी अमित छावड़ा ने कहा कि हमें मिलकर काम करना होगा। हमारे सामूहिक प्रयासों से पंजाब एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। सिंहद्वार एसोसिएशन की ओर से कैलाश गुप्ता ने पीड़ितों के लिए गद्दे व रजाइयां भेजने का आश्वासन दिया। इसी प्रकार अलवर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के सुरेश मेहता व अलवर टायर डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह गोगिया ने भी यथासंभव सहायता का आश्वासन दिया।

ये संगठन व लोग रहे मौजूद: इस अवसर पर पुरुषार्थी धर्मशाला समिति, विवेकानंद चौक के अध्यक्ष प्रेम गांधी, गुरमत प्रचार कमेटी के अध्यक्ष शलोक सिंह, पुरुषार्थी समिति के अध्यक्ष कुलदीप कालरा व राकेश अरोड़ा, अलवर जिला व्यापार महासंघ के महामंत्री मुकेश विजय, सैनी समाज के पूर्ण सैनी, समाज सेविका प्रमिला गुप्ता, डॉ. हरिश कुंद्रा, महेंद्र सिंह गोगिया, राजकुमार गोयल, अभिषेक तनेजा, सौरभ कालरा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

Updated on:

08 Sept 2025 12:05 pm

Published on:

08 Sept 2025 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / टीवी स्क्रीन पर हालात देख आंखें नम, जरूरत का हर सामान भेजेंगे

