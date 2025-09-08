टीवी स्क्रीन पर हालात देख आंखें नम, जरूरत का हर सामान भेजेंगे

अलवर. हमारे शहर का मददगार चेहरा एक बार फिर सबके सामने आने लगा है। दरअसल, पंजाब व हिमाचल प्रदेश में अत्यधिक बारिश के कारण भारी नुकसान हुआ है। पंजाब में बाढ़ से कई परिवार तबाह हो गए। देशभर से लोग इन राज्यों के किसानों और अन्य जरूरतमंदों की मदद के लिए राहत सामग्री भेज रहे हैं। अब अलवर के लोगों ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं। रविवार को कंपनी बाग के समीप एक निजी रिसोर्ट में आयोजित सर्वसमाज की बैठक में पंजाब व हिमाचल में तेज बारिश के बाद आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने के लिए योजना तैयार की गई। साथ ही 31 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया। यह समिति राहत का सामान व आर्थिक सहायता इन राज्यों के जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाएगी।