मिर्जापुर में कल श्याम जागरण: भक्ति, संगीत और सौहार्द्र की अनुपम रात

श्री श्याम नवयुवक मित्र मंडल की ओर से मालाखेड़ा के मिर्जापुर गांव में गुरूवार को श्याम जागरण आयोजित होगा। इसमें भजनों की गूंज और श्रद्धा की लहरें पूरे वातावरण को भक्तिमय बना देंगी। यह आयोजन रात 8:30 बजे से शुरू होकर पूरी रात चलेगा, जिसमें भक्ति, कला और सामूहिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। भव्य सजावट और दिव्य वातावरण में भक्तों को श्याम बाबा के दर्शन होंगे। रंग-बिरंगे फूलों, रोशनी और पारंपरिक सजावट से मंच को सजाया जाएगा। श्याम बाबा का श्रृंगार विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहेगा। इत्र वर्षा और 56 भोग रहेगा। मित्र मंडल के सदस्यों ने बताया कि यह कार्यक्रम पूरे गांव की सहभागिता से आयोजित किया जा रहा है, जो सामाजिक सौहार्द्र और सामूहिक श्रद्धा का प्रतीक है। दशहरा की पूर्व संध्या पर यह आयोजन गांववासियों के लिए एक आध्यात्मिक उपहार जैसा होगा। वहीं, इसमें भजन गायक ममता वाजपेई, दलवीर ब्रजवासी, राहुल ब्रजवासी और अनवर मस्ताना की प्रस्तुतियां रहेंगी। इनके सुरों में डूबकर श्रद्धालु भावविभोर हो जाएंगे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग