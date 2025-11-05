SIR in Rajasthan: कई शिक्षकों को बना दिया BLO, सरकारी स्कूलों में सिलेबस अधूरा

ऐसे में स्कूलों की पढ़ाई ठप हो गई है। छात्र असमंजस में हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बीएलओ ड्यूटी के तहत अध्यापक इन दिनों घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। कई स्कूलों में एक या दो ही शिक्षक बचे हैं। कक्षाएं बाधित हैं, होमवर्क और अभ्यास कार्य रुक गया है और परीक्षा की तैयारियां अधूरी हैं। ज्यादातर स्कूलों में अब तक 50 से 60 प्रतिशत सिलेबस ही पूरा हो पाया है।