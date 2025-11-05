SIR in Rajasthan: कई शिक्षकों को बना दिया BLO, सरकारी स्कूलों में सिलेबस अधूरा

representative picture (patrika)
SIR in Rajasthan आगामी 20 नवंबर से अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं प्रस्तावित हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में न तो सिलेबस पूरा हुआ है और न ही पर्याप्त शिक्षक हैं। इधर, बड़ी संया में अध्यापकों को सरकार ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम (एसआइआर) के तहत बीएलओ की ड्यूटी में लगा दिया है।
ऐसे में स्कूलों की पढ़ाई ठप हो गई है। छात्र असमंजस में हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। बीएलओ ड्यूटी के तहत अध्यापक इन दिनों घर-घर जाकर मतदाता गणना प्रपत्र भरवा रहे हैं। कई स्कूलों में एक या दो ही शिक्षक बचे हैं। कक्षाएं बाधित हैं, होमवर्क और अभ्यास कार्य रुक गया है और परीक्षा की तैयारियां अधूरी हैं। ज्यादातर स्कूलों में अब तक 50 से 60 प्रतिशत सिलेबस ही पूरा हो पाया है।
इस संबंध में अलवर डीईओ माध्यमिक महेश मेहता का कहना है कि जिन स्कूलों में सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, ऐसे स्कूलों को अतिरिक्त कक्षाएं लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
ट्रेंडिंग