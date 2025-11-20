मतदाताओं की सुविधा के लिए एसआईआर विशेष कैंप का आयोजन 

पहला शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्नी का बड़ में लगाया गया। दूसरा शिविर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मदन मोहन पार्क, मालवीय नगर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों शिविरों में प्रशिक्षित एसआईआर हेल्प डेस्क कर्मी तैनात रहे, जिन्होंने मतदाताओं की समस्याएं सुनकर तत्काल समाधान किया और प्रपत्र भरने में मदद प्रदान की।

