मतदाताओं की सुविधा के लिए एसआईआर विशेष कैंप का आयोजन 

विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत विधानसभा अलवर शहर में गुरुवार को मतदाताओं के लिए एसआईआर गणना प्रपत्र भरवाने के लिए विशेष कैंप आयोजित किए गए। इन शिविरों का उद्देश्य मतदाताओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रपत्र भरने में सहायता प्रदान करना रहा, ताकि कोई भी मतदाता प्रक्रिया से वंचित न रहे।
पहला शिविर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्नी का बड़ में लगाया गया। दूसरा शिविर दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक मदन मोहन पार्क, मालवीय नगर में आयोजित किया जा रहा है। दोनों शिविरों में प्रशिक्षित एसआईआर हेल्प डेस्क कर्मी तैनात रहे, जिन्होंने मतदाताओं की समस्याएं सुनकर तत्काल समाधान किया और प्रपत्र भरने में मदद प्रदान की।
