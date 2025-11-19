बेटा बना हत्यारा: खाट की पाटी से मारकर मां की कर दी हत्या

करवाई करती पुलिस व मृतक (इनसेट में)
नारायणपुर थाना क्षेत्र के लीलामंडा गांव में मंगलवार देर रात एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां बेटे ने ही अपनी मां की हत्या कर दी। तुर्किया की ढाणी निवासी कमला देवी (66) पत्नी सूरजमल शर्मा की उनके बेटे राहुल शर्मा (28) ने सिर पर खाट की पाटी से वार कर मौत के घाट उतार दिया।
घटना रात 8 बजे के बाद की बताई जा रही है। तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो कमला देवी घर में मृत अवस्था में पड़ी मिलीं। ग्रामीणों ने तुरंत नारायणपुर थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर सीएचसी पहुंचाया, जहां उसे मोर्चरी में रखवाया गया।
बुधवार सुबह एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच बासदयाल थानाधिकारी प्रदीप सिंह द्वारा की जा रही है। नारायणपुर थाना प्रभारी रोहिताश कुमार ने बताया कि आरोपी पुत्र वारदात के बाद से फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस टीम जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। इस अमानवीय घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है।
