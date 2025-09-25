Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

स्पीक आउट… कचरा उठ रहा न रोड लाइट जल रही, पानी भी बूंद-बूंद पहुंच रहा

शिविर में इनका समाधान करा सकते हैं।

अलवर

Ramkaran Katariya

Sep 25, 2025

गोविन्दगढ. नगरपालिका के वार्ड 16 के निवासियों ने राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित स्पीक आउट कार्यक्रम में खुलकर अपनी समस्याएं रखी। नलों में पानी नहीं आने, रोड लाइट नहीं जलने सहित अन्य समस्याओं को उठाया। महिलाओं ने कहा कि अवैध रूप से बिक रही शराब से परेशान हैं। नाली की सफाई न होने और कचरा समय पर नहीं उठाने से जगह-जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। पानी भी समय पर नहीं पहुंच रहा है। पानी आपूर्ति के समय मोटर चलाने से अंतिम छोर के घरों के नलों में पानी नहीं पहुंचता।लोगों की जुबानी वार्ड की समस्याएं सड़क का अभाव

कई सालों से कच्चा रास्ता है, जो बारिश के कारण जलमग्न हो जाता है। आने-जाने में समस्या होती है। कई बार अवगत करा दिया। अगर सड़क बने तो सुविधा हो मिले।दिनेशचंद बलाई,

......................कचरा नहीं उठाते

नालियों की सफाई 15 दिन में एक बार होती है। इससे निकाला गया कचरा महीने भर तक भी नहीं उठाते। यह वापस नाली में भर जाता है। सड़क पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों को सफाई के लिए पाबंद करना चाहिए।रोशनलाल बलाई

.....................चोरी का डर

रोड लाइट पोल से हटा ली। दोबारा नहीं लगाया। हाईमास्ट लाइट कभी-कभी जलती है। उसमें भी 12 में से 6 प्लेट ही लगी है, बाकी गायब है। रातभर अंधेरे से चोरी का डर रहता है।बनवारी वाल्मीकि।

.....................तीन दिन में एक बार नल

जलदाय विभाग के जेईएन कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। वह ऑफिस पर रुकते नहीं। नलों में पानी आने का समय निर्धारित नहीं है। कभी रात में तो कभी सुबह तीन-चार दिन में एक बार आता है।हेमंत कुमार मेहरा।

...............अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं

वार्ड 16 में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सीएलजी की बैठक और उपखंड अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगी। मिलीभगत से सारा काम चल रहा है।प्रीतम मेघवाल।

..............................गिरने का डर

नालियों में जाल नहीं होने से हादसे की संभावना रहती है। गहरे गड्ढे हो गए है। नाली को पार करते समय बच्चों के गिरने का डर रहता है।कज़ोड़ीराम

...........समाधान किया जाएगा

वार्ड 16 की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिविर में इनका समाधान करा सकते हैं।नवीन दुआ जेईएन नगरपालिका, गोविंदगढ़।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Sept 2025 01:11 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / स्पीक आउट… कचरा उठ रहा न रोड लाइट जल रही, पानी भी बूंद-बूंद पहुंच रहा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.