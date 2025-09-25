स्पीक आउट… कचरा उठ रहा न रोड लाइट जल रही, पानी भी बूंद-बूंद पहुंच रहा

गोविन्दगढ. नगरपालिका के वार्ड 16 के निवासियों ने राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित स्पीक आउट कार्यक्रम में खुलकर अपनी समस्याएं रखी। नलों में पानी नहीं आने, रोड लाइट नहीं जलने सहित अन्य समस्याओं को उठाया। महिलाओं ने कहा कि अवैध रूप से बिक रही शराब से परेशान हैं। नाली की सफाई न होने और कचरा समय पर नहीं उठाने से जगह-जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। पानी भी समय पर नहीं पहुंच रहा है। पानी आपूर्ति के समय मोटर चलाने से अंतिम छोर के घरों के नलों में पानी नहीं पहुंचता।लोगों की जुबानी वार्ड की समस्याएं सड़क का अभाव
कई सालों से कच्चा रास्ता है, जो बारिश के कारण जलमग्न हो जाता है। आने-जाने में समस्या होती है। कई बार अवगत करा दिया। अगर सड़क बने तो सुविधा हो मिले।दिनेशचंद बलाई,
......................कचरा नहीं उठाते
नालियों की सफाई 15 दिन में एक बार होती है। इससे निकाला गया कचरा महीने भर तक भी नहीं उठाते। यह वापस नाली में भर जाता है। सड़क पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। सफाई कर्मचारियों को सफाई के लिए पाबंद करना चाहिए।रोशनलाल बलाई
.....................चोरी का डर
रोड लाइट पोल से हटा ली। दोबारा नहीं लगाया। हाईमास्ट लाइट कभी-कभी जलती है। उसमें भी 12 में से 6 प्लेट ही लगी है, बाकी गायब है। रातभर अंधेरे से चोरी का डर रहता है।बनवारी वाल्मीकि।
.....................तीन दिन में एक बार नल
जलदाय विभाग के जेईएन कोई जिम्मेदारी नहीं समझता। वह ऑफिस पर रुकते नहीं। नलों में पानी आने का समय निर्धारित नहीं है। कभी रात में तो कभी सुबह तीन-चार दिन में एक बार आता है।हेमंत कुमार मेहरा।
...............अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं
वार्ड 16 में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सीएलजी की बैठक और उपखंड अधिकारी को शिकायत करने के बाद भी इस पर रोक नहीं लगी। मिलीभगत से सारा काम चल रहा है।प्रीतम मेघवाल।
..............................गिरने का डर
नालियों में जाल नहीं होने से हादसे की संभावना रहती है। गहरे गड्ढे हो गए है। नाली को पार करते समय बच्चों के गिरने का डर रहता है।कज़ोड़ीराम
...........समाधान किया जाएगा
वार्ड 16 की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। शिविर में इनका समाधान करा सकते हैं।नवीन दुआ जेईएन नगरपालिका, गोविंदगढ़।