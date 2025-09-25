स्पीक आउट… कचरा उठ रहा न रोड लाइट जल रही, पानी भी बूंद-बूंद पहुंच रहा

गोविन्दगढ. नगरपालिका के वार्ड 16 के निवासियों ने राजस्थान पत्रिका की ओर से आयोजित स्पीक आउट कार्यक्रम में खुलकर अपनी समस्याएं रखी। नलों में पानी नहीं आने, रोड लाइट नहीं जलने सहित अन्य समस्याओं को उठाया। महिलाओं ने कहा कि अवैध रूप से बिक रही शराब से परेशान हैं। नाली की सफाई न होने और कचरा समय पर नहीं उठाने से जगह-जगह गंदगी का आलम बना हुआ है। पानी भी समय पर नहीं पहुंच रहा है। पानी आपूर्ति के समय मोटर चलाने से अंतिम छोर के घरों के नलों में पानी नहीं पहुंचता।लोगों की जुबानी वार्ड की समस्याएं सड़क का अभाव