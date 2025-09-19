स्पीक आउट…. वार्ड 9 की गलियों में नहीं पहुंचते सफाई कर्मचारी, महीनों में होती हैं नालियों की सफाई

खेरली. नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 की गलियों में पालिका की अनदेखी एवं वार्ड पार्षद की उदासीनता से जहां सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचते, वहीं महीनों में एक बार नालियों की सफाई होती है। इस तरह के आरोप वार्ड निवासी महिलाओं ने गुरुवार को राजस्थान पत्रिका के स्पीक आउट कार्यक्रम में लगाए हैं। वार्ड 9 में एक स्कूल के पास स्पीक आउट कार्यक्रम किया। जिसमें महिलाओं ने गलियों में सफाई का अभाव बताया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी मुख्य सड़क की सफाई कर चले जाते हैं। नालियों की भी नियमित सफाई नहीं की जाती। महिलाओं ने वार्ड पार्षद को चुनाव के बाद दिखाई नहीं देने का भी आरोप लगाया। साथ ही 10 दिन के अंतराल में नलो में पीने का पानी आने से टैंकरों से पानी की पूर्ति करने की मजबूरी बताया।