सड़क सुरक्षा व साइबर क्राइम पर स्टूडेंट को किया जागरूक, हेलमेट बांटे 

उन्होंने छात्रों को मजबूत पासवर्ड, अनजान लिंक से दूरी और संदिग्ध कॉल/मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। छात्रों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रिंसिपल मधु व्यास, एएसआई विनोद शर्मा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।