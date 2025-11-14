सड़क सुरक्षा व साइबर क्राइम पर स्टूडेंट को किया जागरूक, हेलमेट बांटे 

मालाखेड़ा कस्बे स्थित दुर्गा देवी बीएड महाविद्यालय में गुरुवार को सड़क सुरक्षा और साइबर क्राइम जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आईपीएस एवं अलवर ग्रामीण सीओ शिवानी सिंह ने छात्र–छात्राओं को साइबर अपराधों के बढ़ते खतरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
उन्होंने डिजिटल अरेस्ट, ओएलएक्स फ्रॉड सहित कई तरह की ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की सलाह दी और युवाओं से साइबर अपराध से दूर रहने की अपील की। थाना अधिकारी हरदयाल सिंह यादव ने कहा कि साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए जागरूक रहकर ही खुद को सुरक्षित रखा जा सकता है।
उन्होंने छात्रों को मजबूत पासवर्ड, अनजान लिंक से दूरी और संदिग्ध कॉल/मैसेज से सावधान रहने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान सड़क सुरक्षा को लेकर भी महत्वपूर्ण संदेश दिए गए। छात्रों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट बांधने और तेज गति से वाहन नहीं चलाने की सलाह दी गई। कार्यक्रम के अंत में छात्रों को निशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। इस अवसर पर महाविद्यालय प्रिंसिपल मधु व्यास, एएसआई विनोद शर्मा सहित समस्त स्टाफ मौजूद रहा।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग