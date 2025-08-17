Patrika LogoSwitch to English

अलवर

छत पर नीले ड्रम में मिला यूपी के युवक का शव, बदबू से चला पता

किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी का मामला: दो दिन से परिवार नीचे नहीं आने पर हुआ शक, मृतक पर डाला हुआ था नमक

अलवर

mohit bawaliya

Aug 17, 2025

अलवर. खैरथल-भिवाड़ी जिले के किशनगढ़बास कस्बे की आदर्श कॉलोनी में रविवार को मकान की छत पर रखे नीले ड्रम में एक युवक का शव मिला है। मृतक युवक उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। डीएसपी राजेंद्र ङ्क्षसह निर्वाण ने बताया कि हंसराम उर्फ सूरत ङ्क्षसह पुत्र खेमकरण निवासी नवदिया थाना नवाजपुर, जिला शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश करीब डेढ़ माह से किशनगढ़बास की आदर्श कॉलोनी में राजेश शर्मा के मकान में ऊपर किराए पर पत्नी व तीन बच्चों के साथ रह रहा था। दो दिन से परिवार के नीचे नहीं आने पर शक होने पर मकान मालकिन मिथिलेश देवी शर्मा छत पर गई तो वहां रसोई में रखे एक नीले रंग के ड्रम में बदबू आ रही थी। इस पर उसका शक और गहरा गया। इसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर डीएसपी राजेंद्र ङ्क्षसह, थाना अधिकारी जितेंद्र ङ्क्षसह शेखावत पुलिस जाप्ते के मौके पर पहुंचे और शव को अपने कब्जे में लिया। मृतक हंसराम यहां ईंट-भट्टे पर काम करता था। थाना पुलिस किशनगढ़बास और एफएसएल टीम ने मौके पर तथ्य जुटाए तथा शव को किशनगढ़बास चिकित्सालय की मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवाया है। मृतक के परिजनों को सूचित किया जा रहा है। डीएसपी ने बताया कि ड्रम में लाश के ऊपर नमक डाला हुआ था। जिससे मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत होता है।

दो दिन से पत्नी व तीन बच्चे गायब
मकान मालिक मिथिलेश देवी शर्मा ने बताया कि हंसराम की पत्नी व तीन बच्चे जिनमें एक बेटा व दो बेटियों के साथ यहां किराए पर रहा था। दो दिन से पत्नी व बच्चे गायब हैं।

नीले ड्रम में युवक का शव मिला है। शव कितने दिन पुराना है, इसकी जांच की जा रही है। मामले में अनुसंधान कर आगे की कार्रवाई की जाएगी ।
- मनीष चौधरी, पुलिस अधीक्षक खैरथल

17 Aug 2025 11:41 pm

