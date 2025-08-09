9 अगस्त 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

दबंगों ने पांच बीघा फसल की नष्ट, पांच बाइक तोड़ी, झोपड़ी में लगाई आग

खेड़ा मूंडियावास का मामला, सिवायचक जमीन पर कब्जा नहीं करने देने की रंजिश -करीब 50 हजार रुपए का बारदाना व एक मोबाइल भी ले गए

अलवर

Ramkaran Katariya

Aug 09, 2025

थानागाजी. ब्लॉक के गांव खेड़ा मूंडियावास में सिवायचक जमीन पर कब्जा नहीं करने देने की रंजिश को लेकर शुक्रवार देर रात 12-13 से अधिक दबंगों ने एक किसान की पांच बीघा बैंगन की फसल की तारबन्दी नष्टकर दी। साथ ही पांच बाइक तोड़ने के साथ झोंपड़ी में आग लगाने और करीब 50 हजार का बारदाना व एक मोबाइल ले जाने का मामला सामने आया है। इस सम्बंध में चेतन प्रकाश पुत्र ग्यारसीलाल मीना निवासी खेड़ा मूंडियावास ने थानागाजी थाने में नामजद मामला दर्ज कराया है।पुलिस के अनुसार चेतन प्रकाश ने बताया कि उनका खेत ग्राम टोडी लुहारान में है। जिसके चारों तरफ तारबन्दी कर बैंगन की फसल बो रखी थी। 7 अगस्त को वह बैंगन की खेती की रखवाली के लिए खेत में था। देर रात करीब 11.30 बजे के लगभग अचानक एकराय होकर गिरोह व षड़यंत्र रचकर करीब 12-13 लोग टोडी लुहारान व अन्य निवासी हाथों में लाठी, डण्डे, कुल्हाड़ी लेकर आए और खेत के चारों और लगी तारबन्द को तोडकर अन्दर घुस आए। आते ही मां-बहन की गालियां निकालने लगे। उनको कारण पूछा तो कहा कि आज हम लोग तुम्हारे इन खेतों पर कब्जा कर तुमको यहां से बेदखल करके रहेंगे। जान से मारने की नीयत से उनमें से एक जना कुल्हाड़ी लेकर दौड़ा। चेतन बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा। दबंगों ने खेतों में करीब 5 बीघा में खडी बैंगन की फसल नष्ट कर दी। झोपडी में आग लगा दी। खेतों के चारों तरफ की तारबन्दी को हटाते हुए तोड दिया और वहां पर खडी बाइक को पत्थरों से तोड़ दिया। चेतन ने घर फोन किया तो घर करीब दो किमी दूर होने से बाइक पर रामस्वरूप, लहरी, गोकुल, गंगाधर, साधुराम, महेन्द्र, मोतीलाल, कालूराम आए। उन पर भी पत्थरों से हमला कर दिया और उनकी बाइक भी पत्थरों से तोड़ दिया। बाइक की बैट्री को चुरा ले गए। चेतन, महेन्द्र, गंगाधर वगैरह के साथ मारपीट की। गंगाधर का मोबाइल लूट लिया। झोपड़ी में रखा सामान, खाली कट्टे बारदाना, बैंगन भरने का तिरपाल, बांस-बल्ली, ड्रम, बैट्री, टॉर्च, सूया-सूतली बिस्तर आदि को चोरी कर ले गए। सभी आरोपियों ने खेतों पर कब्जा करने, चेतन को जान से खत्म करने की धमकी दी। आरोप है कि सभी आरोपी पहले भी कई बार संगीन वारदात कर चुके। पीडि़त ने प्रार्थना पत्र पेश कर आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Aug 2025 12:39 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / दबंगों ने पांच बीघा फसल की नष्ट, पांच बाइक तोड़ी, झोपड़ी में लगाई आग

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

India Vs Eng Test

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.