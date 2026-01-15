कलक्टर ने सीएमएचओ से पूछा…नौ महीने पहले कार्य के लिए टेंडर दिया था, फिर भी निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ

पिनान. कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बुधवार को पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। कलक्टर साढ़े बारह बजे अचानक अस्पताल परिसर में पहुंची, जहां उन्होंने चिकित्सकों से मौजूदा योजनाओं के क्रियान्वयन, भर्ती, सफाई, शौचालय सुविधा, डिलेवरी रूम, जांच केंद्र, पेयजल व्यवस्था और मिनी जिम जैसी सुविधाओं का जायजा लिया और जानकारी ली।इस दौरान कलक्टर ने पिनान में प्रस्तावित ट्राॅमा सेंटर के निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगातार हो रहे हादसों के मद्देनजर ट्राॅमा सेंटर की आवश्यकता को देखते हुए वहां केवल एक दीवार खड़ी देख उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर गंभीर नाराजगी जताई। मौके पर ठेकेदार और एक्सईएन के न होने से उनका गुस्सा और बढ़ गया।