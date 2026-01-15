15 जनवरी 2026,

गुरुवार

अलवर

कलक्टर ने सीएमएचओ से पूछा…नौ महीने पहले कार्य के लिए टेंडर दिया था, फिर भी निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ

कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने प्रस्तावित ट्राॅमा सेंटर के निर्माण स्थल का किया औचक निरीक्षण -निर्माण में हो रही देरी पर जताई नाराजगी

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Jan 15, 2026

पिनान. कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने बुधवार को पिनान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने अस्पताल की विभिन्न व्यवस्थाओं का गहनता से अवलोकन किया। कलक्टर साढ़े बारह बजे अचानक अस्पताल परिसर में पहुंची, जहां उन्होंने चिकित्सकों से मौजूदा योजनाओं के क्रियान्वयन, भर्ती, सफाई, शौचालय सुविधा, डिलेवरी रूम, जांच केंद्र, पेयजल व्यवस्था और मिनी जिम जैसी सुविधाओं का जायजा लिया और जानकारी ली।इस दौरान कलक्टर ने पिनान में प्रस्तावित ट्राॅमा सेंटर के निर्माण स्थल का भी निरीक्षण किया। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर लगातार हो रहे हादसों के मद्देनजर ट्राॅमा सेंटर की आवश्यकता को देखते हुए वहां केवल एक दीवार खड़ी देख उन्होंने निर्माण कार्य में हो रही देरी पर गंभीर नाराजगी जताई। मौके पर ठेकेदार और एक्सईएन के न होने से उनका गुस्सा और बढ़ गया।

उन्होंने सीएमएचओ से पूछा कि नौ महीने पहले इस कार्य के लिए टेंडर दिया गया था, फिर भी निर्माण कार्य क्यों शुरू नहीं हुआ। उन्होंने ट्राॅमा सेंटर के निर्माण कार्य को तत्काल गुरुवार से शुरू करने के निर्देश दिए और इसके काम की फोटो-वीडियो उपलब्ध कराने को कहा। इस अवसर पर रैणी एसडीएम हरकेश मीणा, तहसीलदार कैलाश मेहरा, जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी योगेन्द्र शर्मा, डॉ. मनोज मीणा, डॉ. संजय द्विवेदी, नर्सिंग ऑफिसर रफीक खान, राजेश सुलानिया, सोनू गोयल, चिरंजी सैनी सहित अस्पताल का स्टाफ भी उपस्थित रहा।

प्रोजेक्ट के लिए चार करोड़ 95 लाख की प्रदान की थी स्वीकृतिगौरतलब है कि गत जनवरी माह में पिनान में ट्राॅमा सेंटर की प्रस्तावना की गई थी। इस प्रोजेक्ट के लिए कुल चार करोड़ 95 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसमें से दो करोड़ 20 लाख निर्माण कार्य के लिए, एक करोड़ 25 लाख उपकरणों की खरीदारी और एक करोड़ 50 लाख मानव संसाधन व्यय के लिए निर्धारित किए गए थे। हालांकि, एक साल का समय बीत जाने के बाद भी केवल एक दीवार खड़ी नजर आई है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी निर्माण कार्य में पानी भरने का हवाला देते रहे हैं।

15 Jan 2026 12:25 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / कलक्टर ने सीएमएचओ से पूछा…नौ महीने पहले कार्य के लिए टेंडर दिया था, फिर भी निर्माण क्यों शुरू नहीं हुआ

