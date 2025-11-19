साढ़े सात लाख के घाटे में है सहकारी समिति, कैसे कराएं सफाई

खेरली. सौंखर ग्राम पंचायत स्थित ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यालय कई वर्षों से बंद है। देखरेख के अभाव में कार्यालय परिसर में कटीली झाड़ियां उग आई हैं और भवन भी बदहाल हो गया है। इस स्थिति के लिए व्यवस्थापक ने साफ कहा है कि समिति वर्तमान में साढ़े सात लाख रुपए के घाटे में है और बजट की कमी के कारण सफाई कराना संभव नहीं हो पा रहा है।ग्राम सेवा सहकारी समितियां किसानों को कृषि से संबंधित सहायता जैसे कि खाद-बीज और कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए बनाई जाती हैं। इन समितियों का संचालन समिति के चुने हुए सदस्य करते हैं और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों की ओर से प्रशासनिक सहायता दी जाती है। सौंखर ग्राम सेवा सहकारी समिति का कार्यालय लाखों रुपए खर्च कर बनाया गया था, लेकिन अब यह खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। कार्यालय के चारों ओर घूड़े डालने ये यह बदहाली का शिकार हो गया है और अंदर झाड़ियां उग आई। इस कारण किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। समिति अध्यक्ष फूलसिंह सैनी का कहना है कि काफी समय से कार्यालय में कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। सफाई न होने का मुख्य कारण व्यवस्थापक के पास बजट की कमी है। उनके अनुसार ग्राम सेवा सहकारी समिति सचिव का कहना है कि कार्यालय की सफाई के लिए कोई बजट नहीं आता। इस कारण सफाई कराना संभव नहीं हो पा रहा है।फैक्ट फाइल- सौंखर ग्राम सेवा सहकारी समिति में 360 किसान सदस्य हैं