Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

किसानों की मेहनत ला रही रंग, खेतों में लहलहा रही बाजरे की फसल

खरीफ की बुवाई के बाद निराई व गुड़ाई की मेहनत से खेतों में बाजरे की फसल लहलहा रही है और उनके अब सट्टे भी निकल आए हैं।

अलवर

Ramkaran Katariya

Aug 19, 2025

सकट. किसानों की मेहनत अब रंग ला रही है। खरीफ की बुवाई के बाद निराई व गुड़ाई की मेहनत से खेतों में बाजरे की फसल लहलहा रही है और उनके अब सट्टे भी निकल आए हैं। इनमें दाने पड़ने लगे हैं। इसे देखकर किसान खुश नजर आ रहे हैं। लहलहाती बाजरे की फसल आने-जाने वालों को भी अपनी ओर बर्बस ही खींच रही है।एक समय ऐसा भी आ गया था कि क्षेत्र के किसान बाजरे के खेती से दूर हो गए थे। बाजरे को मोटे अनाज की श्रेणी में माना गया है। दो दशक बाद बाजरे की खेती की ओर फिर किसानों का रुझान बढ़ा है। सकट के किसान घासीराम मीणा आदि ने बताया कि दो दशक पहले क्षेत्र के अधिकांश किसान खरीफ़ की फसलों में मक्का, ज्वार, तिल, मूंग, उड़द आदि की ही खेती करते थे। उस समय गिने-चुने किसान ही बाजरे की खेती किया करते थे, लेकिन अब किसान अधिकतर किसान बाजरे की ही खेती करते हैं। किसान रामकरण सैनी ने बताया कि बाजरे की खेती कम मेहनत के बावजूद अच्छी पैदावार देती है। इसकी उपज बढ़ाने को लेकर अतिरिक्त मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छी पैदावार होने से इसे खाने के अलावा बेचने का काम करते हैं। जिससे अच्छी आमदनी होती है। सकट क्षेत्र के किसान बाजरे की खेती करने में अग्रणी साबित हो रहे हैं और अन्य को भी खेती के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्षेत्र के दर्जनों गांवों के खेतों में इन दिनों बाजरे की फसल लहलहा रही है। क्षेत्र में दूर-दूर तक बाजरे की ही फसल नजर आती है।

पकने लगी खरीफ की फसल

पिनान. क्षेत्र में दो माह पूर्व की गई खरीफ की बुवाई अब खेतों में लहलहाने लगी है। बाजरे की फसल में बालियों के निकलते ही अन्नदाता खुशी जताने लगे हैं। बाजरे की उच्च वेरायटी से लथपथ बालियों को देख किसानों को बंपर पैदावार की उम्मीद हैं। कजोड़ मीणा लच्छा का बास, मूल चंद डोरोली ने बताया कि पैदावार को निराश्रित गोवंश से बचाने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। हालात ये हैं कि रातों की नींद आंखों में निकालनी पड़ रही है। फसल को बारिश की आवश्यकता है। छोटे लाल मीणा ने बताया कि बाजरा मोटे अनाज की श्रेणी में आता है। जिसे लोग ज्यादा पसंद करते हैं। इस बार अच्छी बारिश से खरीफ की फसल अन्नदाता के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। मलावली क्षेत्र के जंगल में लहलहाती बाजरे की फसल का विहंगम दृश्य।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

19 Aug 2025 12:44 am

Hindi News / Rajasthan / Alwar / किसानों की मेहनत ला रही रंग, खेतों में लहलहा रही बाजरे की फसल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.