Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

चिकित्सालय उपखंड स्तर का, सुविधा शून्य, नर्सिंग के पद बढ़े और चिकित्सकों की हो नियुक्ति

चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ के रिक्त पदों के कारण मरीजों को हो रही दिक्कतें

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Ramkaran Katariya

Nov 04, 2025

Oplus_131072

रैणी. जिले में दो बड़े मंत्रियों के होते हुए भी रैणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) की स्थिति सुधारने में कोई खास प्रगति नहीं हो पाई है। दो दशकों से अधिक समय से सीएचसी में स्टाफ की भारी कमी है। इस कारण मरीजों को सही स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ दिखाई देता है। अस्पताल पर दर्जनों गांवों के लोगों का स्वास्थ्य निर्भर है, लेकिन यह अस्पताल खुद ही जर्जर स्थिति में है, जिससे ग्रामीणों को उचित इलाज के लिए दूर-दराज के अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। रैणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं की अपर्याप्तता, ग्रामीणों के लिए एक गंभीर समस्या बनी हुई है। इससे उनकी स्वास्थ्य समस्याएं और बढ़ रही हैं। समय रहते यदि अधिकारियों ने आवश्यक कदम नहीं उठाए, तो स्थानीय लोगों को और अधिक कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।रैणी सीएचसी में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के कई पद लंबे समय से खाली हैं। यहां केवल तीन चिकित्सक कार्यरत हैं, जबकि स्वीकृत सात पदों में से चार पद रिक्त हैं। यही नहीं, कई बार तीन चिकित्सकों में से भी अवकाश पर रहने के कारण मरीजों को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाता। नर्सिंग कर्मियों की भी भारी कमी है। इस कमी के कारण गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को विशेष परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार गंभीर रोगियों को तत्काल इलाज नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनकी स्थिति और बिगड़ जाती है। समाजसेवी लक्ष्मण पटेल, वरुण सैदावत, राधे सेन, राकेश शर्मा आदि ग्रामीणों का कहना है कि डॉक्टरों और स्टाफ की कमी के कारण वे कई बार अस्पताल में आने के बाद भी निराश लौटते हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए प्रशासन से मांगग्रामीणों ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से मांग की है कि रैणी सीएचसी में शीघ्र चिकित्सकों और नर्सिंग कर्मियों की नियुक्ति की जाए। उनका मानना है कि पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध होने पर ही वे स्थानीय स्तर पर उचित स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकेंगे। समाजसेवी लक्ष्मण पटेल और वरुण सैदावत ने भी इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि रैणी सीएचसी में स्टाफ की कमी गांवों में स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा रही है और इस पर तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।सीएचसी की कार्यप्रणाली और सुविधाएं

रैणी सीएचसी में औसतन 9,000 मरीजों का पंजीकरण होता है, जिसमें 450 मरीज अस्पताल में भर्ती होते हैं। अस्पताल का समय 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक है। हालांकि, एक बजे तक सैंपल एकत्रित किए जाते हैं, जिसके बाद रिपोर्ट अगले दिन दी जाती है। इस व्यवस्था से मरीजों को कठिनाई होती है, खासकर उन मरीजों को जिनकी स्थिति गंभीर हो। ग्रामीणों ने इस व्यवस्था को बदलने की मांग की है, ताकि उन्हें समय पर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।

उच्च अधिकारियों को अवगत करा दियाअस्पताल में नर्सिंग स्टाफ की कमी है और इस बारे में जनप्रतिनिधियों और उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है। उपलब्ध संसाधनों से अस्पताल की स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। रैणी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उपखंड मुख्यालय होने के कारण यहां की सुविधाओं में बढ़ोतरी की आवश्यकता है।ओमप्रकाश मीणा, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, सीएचसी रैणी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 11:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / चिकित्सालय उपखंड स्तर का, सुविधा शून्य, नर्सिंग के पद बढ़े और चिकित्सकों की हो नियुक्ति

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर दौड़ रहे बेरोकटोक, सितंबर में बाइक सवार चार को रौंदा था

अलवर

सोलह माह बाद भी जीएसएस का निर्माण हुआ न वितरण लाइन खींची

अलवर

गोवंश ले जाते पिकअप पकड़ी, आरोपी गिरफ्तार

अलवर

Rajasthan: नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए खुशखबरी, टोल टैक्स नियम में बड़ा बदलाव; होगा इतना फायदा

Shahjahanpur Toll Plaza
अलवर

अस्पताल में मरीजों की लगी लंबी लाइन, मरीज हो रहे परेशान 

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.