धूमधाम से निकली कलश व ध्वज यात्रा, आज होगा विशाल श्याम जागरण

पिनान में श्री श्याम जागरण महोत्सव समिति के तत्वावधान में तृतीय विशाल श्याम जागरण कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश व ध्वज यात्रा के साथ हुई। यात्रा का शुभारंभ ज्योति फुले पार्क से किया गया, जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर निकली।
कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं, जो श्याम भजनों की धुन पर थिरकते हुए रथ के साथ आगे बढ़ती रहीं। वहीं युवा हाथों में निशान थामे ‘श्याम जयकारों’ की गूंज के साथ उत्साहपूर्वक नाचते-गाते नजर आए। इस अवसर पर कस्बे का माहौल भक्तिमय हो उठा।
समिति अध्यक्ष राजकुमार बंसल उर्फ मोन्टी ने बताया कि श्याम जागरण की शुरुआत परंपरा अनुसार कलश व निशान यात्रा से की गई है। रात्रि को खाटूश्यामजी का भव्य जागरण आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक कलाकार प्रस्तुति देंगे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग