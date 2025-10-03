धूमधाम से निकली कलश व ध्वज यात्रा, आज होगा विशाल श्याम जागरण

पिनान में श्री श्याम जागरण महोत्सव समिति के तत्वावधान में तृतीय विशाल श्याम जागरण कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश व ध्वज यात्रा के साथ हुई। यात्रा का शुभारंभ ज्योति फुले पार्क से किया गया, जो कस्बे के मुख्य बाजारों से होकर निकली। less than 1 minute read