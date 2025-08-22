भक्ति व उत्साह से निकली पदयात्रा, श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे

गोलाकाबास कस्बे में शुक्रवार को बिनापट्टी से भानगढ़ बेरी के खोले वाले संत तक विशाल पदयात्रा निकाली गई। जैसे ही पदयात्रा कस्बे में पहुंची, श्रद्धालुओं ने जगह-जगह पुष्प वर्षा कर पदयात्रा का स्वागत किया। पूरा वातावरण जयकारों और भजनों से गूंज उठा।



पदयात्रा में शामिल महिला व पुरुष श्रद्धालु भजनों की धुन पर झूमते-गाते हुए आगे बढ़े। डीजे के साथ निकल रही इस यात्रा का हर गली और चौक पर श्रद्धालु स्वागत के लिए खड़े नजर आए। पदयात्रा में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए, जिनमें बच्चे, महिलाएं



और बुजुर्ग भी बराबर की आस्था और उत्साह के साथ कदम से कदम मिलाते चल रहे थे। रास्ते भर श्रद्धालुओं को जलपान व प्रसाद वितरण की व्यवस्था भी की गई, जिससे यात्रा में भाग लेने वाले भक्तों ने संतोष का अनुभव किया।