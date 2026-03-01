20 दिन बाद आई गाड़ी, 900 कनेक्शन वाले क्षेत्र में सिर्फ 150 सिलेंडर ही हुए वितरित

गोविंदगढ़. कस्बे में गैस उपभोक्ताओं को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 900 कनेक्शन वाले क्षेत्र में 7 मार्च के बाद 28 मार्च को गैस सिलेंडर की गाड़ी पहुंची, यानी पूरे 20 दिन बाद। गाड़ी की सूचना मिलते ही उपभोक्ताओं की लंबी कतारें लग गईं और पुलिस की निगरानी में वितरण कराया गया। गैस एजेंसी की गाड़ी लगभग 190 सिलेंडर लेकर आई थी, जिनमें से 40 सिलेंडर वापस ले लिए गए। इस प्रकार करीब 150 सिलेंडर ही वितरित हो पाए। सीमित संख्या के कारण अधिकांश उपभोक्ता खाली हाथ लौट गए। तहसीलदार राजेंद्र यादव और रसद अधिकारी शालू कंवर भी मौके पर मौजूद रहे।