सेंट एंसलम स्कूल की बस से घायल युवक की हुई मौत, कल हुआ था हादसा 

हादसे के बाद खंभे से टकराई स्कूली बस
अलवर शहर में सेंट एंसलम स्कूल की बस से घायल युवक छोटेलाल (25) पुत्र नाथूराम निवासी सूर्यनगर की इलाज के दौरान मौत हो गई। यह हादसा मंगलवार दोपहर करीब 2.30 बजे खुदनपुरी मोड़ के पास हुआ था।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सेंट एंसलम स्कूल की बस तेज रफ्तार (करीब 70 किमी प्रति घंटा) से आ रही थी। बस ने पहले पैदल चल रहे छोटेलाल को टक्कर मारी और फिर एक कार को पीछे से टकरा दिया। इसके बाद बस डिवाइडर पार कर बिजली के पोल से जा भिड़ी। हादसे के वक्त बस में केवल दो बच्चे सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
घटना के तुरंत बाद चालक और परिचालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गए। घायल छोटेलाल को स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।
हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और करीब आधे घंटे तक जाम लगा रहा। सूचना पर वैशाली नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात सुचारू कराया। पुलिस ने बस और कार को जब्त कर लिया है तथा फरार चालक और परिचालक की तलाश शुरू कर दी है।
