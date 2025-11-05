सेंट एंसलम स्कूल की बस से घायल युवक की हुई मौत, कल हुआ था हादसा 

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सेंट एंसलम स्कूल की बस तेज रफ्तार (करीब 70 किमी प्रति घंटा) से आ रही थी। बस ने पहले पैदल चल रहे छोटेलाल को टक्कर मारी और फिर एक कार को पीछे से टकरा दिया। इसके बाद बस डिवाइडर पार कर बिजली के पोल से जा भिड़ी। हादसे के वक्त बस में केवल दो बच्चे सवार थे, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।