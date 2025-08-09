सरिस्का में 16 टावरों पर लगे थर्मल कैमरे आठ माह से बंद, जंगल में बाघों की निगरानी हो रही कमजोर

.....................यह होता है थर्मल कैमराथर्मल कैमरा को इन्फ्रारेड कैमरा या थर्मल इमेजिंग कैमरा भी कहा जाता है। एक ऐसा उपकरण है जो वस्तुओं से उत्सर्जित गर्मी (इन्फ्रारेड विकिरण) का पता लगाकर काम करता है और फिर उस गर्मी को एक दृश्यमान छवि में बदल देता है। यह कैमरा सामान्य कैमरों की तरह दृश्यमान प्रकाश पर निर्भर नहीं है, बल्कि तापमान में अंतरों को देखने के लिए इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रम का उपयोग करता है। यह वीडियो थर्मल स्कैनर के काम करने के तरीके को समझाता है। थर्मल कैमरे में एक सेंसर होता है जो इन्फ्रारेड विकिरण का पता लगाता है। सभी वस्तुएं, जो परम शून्य से ऊपर के तापमान पर हैं, इन्फ्रारेड विकिरण उत्सर्जित करती हैं। कैमरे में लगा सेंसर वस्तुओं से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा को मापता है और फिर उस डेटा को एक दृश्यमान छवि में बदल देता है। थर्मल कैमरे आमतौर पर गर्म वस्तुओं को चमकीले रंगों (जैसे लाल या पीला) और ठंडी वस्तुओं को ठंडे रंगों (जैसे नीला या हरा) में प्रदर्शित करते हैं।