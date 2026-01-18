18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलवर

Alwar Crime: सोशल मीडिया ID हैक कर कॉलेज छात्रा को बनाया शिकार, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हजारों रुपए ऐंठे

अलवर शहर के एक थाने में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है।

2 min read
Google source verification

अलवर

image

Anil Prajapat

Jan 18, 2026

Obscene-Video

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर

Alwar News: अलवर शहर के एक थाने में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने पहले दोस्ती का दबाव बनाया और बाद में सोशल मीडिया पर उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे लगातार पैसे वसूले।

पीड़िता के अनुसार दिव्यांशु जोशी पुत्र अजय जोशी निवासी बीज गोदाम उसकी चाचा की लड़की का परिचित है, जिसके चलते उससे सामान्य बातचीत होती रहती थी। वर्ष 2022 में आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और इसके बाद लगातार फोन कर दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा।

वर्ष 2024 में आरोपी ने उसकी सोशल मीडिया आइडी हैक कर ली और उसे कॉल कर धमकाया कि उसने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। आरोपी ने कहा कि उसके पास छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो हैं, जिन्हें वह वायरल कर देगा। इसके साथ ही आरोपी ने कंपनी बाग में मिलने के लिए आने का दबाव भी बनाया। आरोपी की धमकियों से डरी छात्रा ने पीछा छोड़ने के एवज में आरोपी को 5 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपी ने लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे रुपयों की मांग करता रहा। डर के कारण छात्रा उसे पैसे देती रही।

घर में रखे 50 हजार रुपए आरोपी को दिए

हाल ही में आरोपी ने फोन कर छात्रा से 50 हजार रुपए की मांग करते हुए धमकाया। आरोपी की धमकी दे डर कर छात्रा ने घर में रखे अपने पिता के 50 हजार रुपए आरोपी को दे दिए। जब घर में रखी राशि गायब होने का पता चला और पिता ने पूछताछ की, तब छात्रा ने पूरी घटना उन्हें बता दी। इसके बाद पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

गिरोह बनाकर करता था ब्लैकमेलिंग, कई युवक शामिल

पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी दिव्यांशु जोशी ने एक गिरोह बना रखा है, जो छात्राओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठता है। इस गिरोह में मुख्य आरोपी के साथ हिमांशु पुत्र वीरेन्द्र सैन निवासी बीज गोदाम, हृदेश पुत्र अजय सोनी निवासी दारूकूटा मोहल्ला, साथ ही सोयब, सहवाग और कार्तिक शामिल हैं। ये सभी आरोपी दिव्यांशु के कहने पर उसे फोन कर दबाव बनाते थे।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan Bulldozer Action: राजस्थान के कोटा में हिस्ट्रीशीटर के आलीशान मकान पर चला बुलडोजर, कई थानों की पु​लिस रही मौजूद
कोटा
History-Sheeter-Adil-Mirza-House-Bulldozer-Action-2

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Jan 2026 12:06 pm

Published on:

18 Jan 2026 12:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Alwar Crime: सोशल मीडिया ID हैक कर कॉलेज छात्रा को बनाया शिकार, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हजारों रुपए ऐंठे

बड़ी खबरें

View All

अलवर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा: कड़ी सुरक्षा जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश, सर्दी ने बढ़ाई मुश्किलें  

अलवर

अलवर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कोहरे ने बढ़ाई ठंड

अलवर

राजस्थान में यहां बनेगा NCR का सबसे बड़ा बायोलॉजिकल पार्क, गूंजेगी बब्बर शेर की दहाड़; दक्षिण अफ्रीकी जिराफ भी होंगे आकर्षण

Lion-and-South-African-Giraffe
अलवर

फर्जी आइपीएस अधिकारी बन थाने पहुंचा युवक, पुलिस ने किया गिरफ्तार… पढ़े रोचक खबर

अलवर

Alwar News : थाने पहुंचा युवक बोला-अच्छे से होटल में तुरंत रूम बुक कराओ… शक होने पर पुलिस ने फर्जी आईपीएस को पकड़ा

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.