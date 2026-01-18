Alwar Crime: सोशल मीडिया ID हैक कर कॉलेज छात्रा को बनाया शिकार, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हजारों रुपए ऐंठे

AI जनरेटेड प्रतीकात्मक तस्वीर
Alwar News: अलवर शहर के एक थाने में कॉलेज में पढ़ने वाली छात्रा को ब्लैकमेल कर रुपए ऐंठने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया कि आरोपी ने पहले दोस्ती का दबाव बनाया और बाद में सोशल मीडिया पर उसके अश्लील फोटो व वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे लगातार पैसे वसूले।
पीड़िता के अनुसार दिव्यांशु जोशी पुत्र अजय जोशी निवासी बीज गोदाम उसकी चाचा की लड़की का परिचित है, जिसके चलते उससे सामान्य बातचीत होती रहती थी। वर्ष 2022 में आरोपी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया और इसके बाद लगातार फोन कर दोस्ती करने का दबाव बनाने लगा।
वर्ष 2024 में आरोपी ने उसकी सोशल मीडिया आइडी हैक कर ली और उसे कॉल कर धमकाया कि उसने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। आरोपी ने कहा कि उसके पास छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो हैं, जिन्हें वह वायरल कर देगा। इसके साथ ही आरोपी ने कंपनी बाग में मिलने के लिए आने का दबाव भी बनाया। आरोपी की धमकियों से डरी छात्रा ने पीछा छोड़ने के एवज में आरोपी को 5 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपी ने लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे रुपयों की मांग करता रहा। डर के कारण छात्रा उसे पैसे देती रही।
हाल ही में आरोपी ने फोन कर छात्रा से 50 हजार रुपए की मांग करते हुए धमकाया। आरोपी की धमकी दे डर कर छात्रा ने घर में रखे अपने पिता के 50 हजार रुपए आरोपी को दे दिए। जब घर में रखी राशि गायब होने का पता चला और पिता ने पूछताछ की, तब छात्रा ने पूरी घटना उन्हें बता दी। इसके बाद पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।
पीड़ित छात्रा ने पुलिस को बताया कि आरोपी दिव्यांशु जोशी ने एक गिरोह बना रखा है, जो छात्राओं को अपने जाल में फंसाकर उनसे रुपए ऐंठता है। इस गिरोह में मुख्य आरोपी के साथ हिमांशु पुत्र वीरेन्द्र सैन निवासी बीज गोदाम, हृदेश पुत्र अजय सोनी निवासी दारूकूटा मोहल्ला, साथ ही सोयब, सहवाग और कार्तिक शामिल हैं। ये सभी आरोपी दिव्यांशु के कहने पर उसे फोन कर दबाव बनाते थे।
बड़ी खबरेंView All
अलवर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग