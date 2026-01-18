Alwar Crime: सोशल मीडिया ID हैक कर कॉलेज छात्रा को बनाया शिकार, अश्लील फोटो-वीडियो वायरल करने की धमकी देकर हजारों रुपए ऐंठे

वर्ष 2024 में आरोपी ने उसकी सोशल मीडिया आइडी हैक कर ली और उसे कॉल कर धमकाया कि उसने उसका अकाउंट हैक कर लिया है। आरोपी ने कहा कि उसके पास छात्रा के अश्लील फोटो और वीडियो हैं, जिन्हें वह वायरल कर देगा। इसके साथ ही आरोपी ने कंपनी बाग में मिलने के लिए आने का दबाव भी बनाया। आरोपी की धमकियों से डरी छात्रा ने पीछा छोड़ने के एवज में आरोपी को 5 हजार रुपए दे दिए। इसके बाद आरोपी ने लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया और उससे रुपयों की मांग करता रहा। डर के कारण छात्रा उसे पैसे देती रही।