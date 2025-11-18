Patrika LogoSwitch to English

अलवर

सरिस्का टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट के सामने बैठे टाइगर–टाइग्रेस, रोमांचित हुए पर्यटक

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में मंगलवार सुबह पर्यटकों को रोमांचित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। काला कुआं क्षेत्र में सफारी पर निकली एक जिप्सी के ठीक सामने टाइगर एसटी–2304 आकर ट्रैक पर बैठ गया।

अलवर

Rajendra Banjara

Nov 18, 2025

टाइगर एसटी–2304 और टाइग्रेस एसटी–9

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में मंगलवार सुबह पर्यटकों को रोमांचित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। काला कुआं क्षेत्र में सफारी पर निकली एक जिप्सी के ठीक सामने टाइगर एसटी–2304 आकर ट्रैक पर बैठ गया। कुछ ही सेकंड बाद सामने से टहलती हुई टाइग्रेस एसटी–9 भी उसी ट्रैक पर पहुंच गई। अचानक सामने दो बड़े टाइगर–टाइग्रेस का इस तरह आ जाना पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव रहा। सभी टूरिस्ट अपने कैमरों में इस दृश्य को कैद करते नजर आए।

टाइगर एसटी–2304 पिछले लगभग 15 दिनों से इसी क्षेत्र में लगातार दिखाई दे रहा है। उसकी गतिविधियों पर नियमित निगरानी रखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एसटी–2304 और एसटी–9 की टेरिटरी है। मंगलवार को भी दोनों अपने सामान्य क्षेत्र में ही थे और टूरिस्ट ट्रैक पर कुछ देर तक दिखाई देते रहे।


सरिस्का में पिछले कुछ महीनों में टाइगर साइटिंग काफी बढ़ी है। जंगल में टाइगरों की एक्टिविटी और बेहतर प्रबंधन के कारण पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। काला कुआं, काकरवाड़ी और तालवृक्ष जैसे क्षेत्रों में आए दिन टाइगर-टाइग्रेस की मूवमेंट दर्ज की जा रही है।

18 Nov 2025 01:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / सरिस्का टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट के सामने बैठे टाइगर–टाइग्रेस, रोमांचित हुए पर्यटक

