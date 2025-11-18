सरिस्का टाइगर रिजर्व में टूरिस्ट के सामने बैठे टाइगर–टाइग्रेस, रोमांचित हुए पर्यटक

अलवर के सरिस्का टाइगर रिजर्व में मंगलवार सुबह पर्यटकों को रोमांचित कर देने वाला नजारा देखने को मिला। काला कुआं क्षेत्र में सफारी पर निकली एक जिप्सी के ठीक सामने टाइगर एसटी–2304 आकर ट्रैक पर बैठ गया। कुछ ही सेकंड बाद सामने से टहलती हुई टाइग्रेस एसटी–9 भी उसी ट्रैक पर पहुंच गई। अचानक सामने दो बड़े टाइगर–टाइग्रेस का इस तरह आ जाना पर्यटकों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव रहा। सभी टूरिस्ट अपने कैमरों में इस दृश्य को कैद करते नजर आए।