अकबरपुर अस्पताल में मलेरिया के दो केस आए, दोनों मां-बेटे

अस्पताल सूत्रों के अनुसार रुंध सिरावास गांव में मां-बेटे मलेरिया से ग्रसित पाए हैं। पलखड़ी अस्पताल क्षेत्र के रुंध सिरावास निवासी 11 वर्षीय अंकित पुत्र रामसिंह और 35 वर्षीय सुनीता पत्नी रामसिंह के जांच में मलेरिया पॉजिटिव आया है। जिनको अकबरपुर अस्पताल में भर्ती कराया है। साथ ही चिकित्सा टीम को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए निर्देशित किया गया है। गौरतलब है कि सरिस्का के पहाड़ों से सटे गांवों को बरसात रुकने के बाद मलेरिया, डेंगू, स्क्रब टायफस जैसी बीमारी के लिए अतिसंवेदनशील माना जाता है। यहां मच्छरों के अनुकूल वातावरण मिल जाता है। वह अपने अंडे पानी में छोड़ देते हैं। तेजी से मच्छर पनपने से मच्छर जनित बीमारी का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इन गांवों में खतरा अधिक