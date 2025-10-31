राष्ट्रीय एकता दिवस पर अलवर में निकाली गई यूनिट मार्च पदयात्रा

सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शुक्रवार को जिला प्रशासन और विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से एकता पदयात्रा निकाली गई। यह पदयात्रा नेहरू उद्यान से प्रारंभ होकर मन्नी का बड़, होप सर्कस, त्रिपोलिया बाजार होते हुए विवेकानंद सर्किल तक पहुंची।



इस दौरान केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव, मंत्री संजय शर्मा, जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारी और छात्र-छात्राएं शामिल हुए। राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत नारों और तिरंगे झंडे के साथ निकली इस पदयात्रा ने शहरवासियों को एकता, अखंडता और भाईचारे का संदेश दिया।