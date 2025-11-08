कठूमर. राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले ‘वंदे मातरम@150’ अभियान का आगाज शुक्रवार को हुआ। राष्ट्रीय गीत ''वदे मातरम'' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को पंचायत समिति कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अलावा अनेक स्थानों पर भी वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम हुए। अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश टॉक ने बताया कि राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम्'' की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में की थी। यह गीत देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अधिकारियों ने इस गीत को मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया। यह गीत भारतवासियों के हृदय में एकता, उत्साह और समर्पण का संचार करता आया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों व गणमान्य लोगों को राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर इसका महत्व बताया। इस मौके पर मनोज भारद्वाज ब्लॉक समन्वयक, विनीता शर्मा , बृजेश मीणा, श्याम बाबू कनिष्ठ सहायक, लोकेश शर्मा ऑपरेटर मनीष सैनी, चुन्नीलाल आदि उपस्थित रहे।
................उत्साह और उमंग से नजर आए लोग
खेरली. क्षेत्र के राजकीय तथा निजी विद्यालयों एवं सभी राजकीय कार्यालयों में राष्ट्रीय गीत वन्देमातरम गाया गया। राष्ट्र गीत वंदेमातरम के 150 वर्ष वर्ष पूर्ण होने पर इसके महत्व पर प्रकाश डाला। कस्बे के राबाउमावि एवं कन्या महाविद्यालय में रंगोली सजाई। वक्ताओं व बच्चों में उल्लास नजर आया। इस दौरान प्रधानाचार्या अनीता कांवत, पूनम चांवरिया, अभिषेक अग्रवाल, कमलेश, रीनू शर्मा आदि उपस्थित रहे।...............
पडाक राउमावि में राष्ट्रीय गीत का सामूहिक गायन
प्रतापगढ़. पडाक छापली राउमावि में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कार्यक्रम के दौरान वातावरण भारत माता की जय के उद्घोष से गूंज उठा। प्रधानाचार्य लालचंद मीणा ने कहा कि वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा है। वरिष्ठ अध्यापक विश्राम प्रजापत ने कहा कि यह गीत देशभक्ति का अमर प्रतीक है। इस अवसर पर उप प्रधानाचार्य अखिलेश शर्मा, व्याख्याता मुकेश कुमार मीणा, त्रिवेणी यादव, हीरालाल, सुरजमल जाट, अनिल कुमार अटल, बाबूलाल यादव, रेखा मीणा, भूली मीणा सहित आदि मौजूद थे।..............
राजगढ़. कस्बे के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वंदे मातरम् के 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों के पथ प्रदर्शन, प्रेरणा स्रोत, राष्ट्रीय भावना एवं देशभक्ति के भाव को सुदृढ़ करने के लिए वंदे मातरम् का गायन किया। इसके बाद पीएम नरेन्द्र मोदी के उद्बोधन का लाइव प्रसारण आइसीटी लैब में किया। प्राचार्य डॉ. केएल मीना ने बताया कि वंदे मातरम् का 26 नवम्बर तक सुबह 10 बजे कार्यक्रम किया जाएगा। इस अवसर पर एनएसएस के कर्मचारी एवं विद्यार्थी मौजूद रहे।
