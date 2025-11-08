वंदे मातरम् केवल एक गीत नहीं, बल्कि यह भारत की आत्मा

कठूमर. राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले ‘वंदे मातरम@150’ अभियान का आगाज शुक्रवार को हुआ। राष्ट्रीय गीत ''वदे मातरम'' के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शनिवार को पंचायत समिति कार्यालय पर कार्यक्रम आयोजित किया। इसके अलावा अनेक स्थानों पर भी वंदे मातरम को लेकर कार्यक्रम हुए। अतिरिक्त विकास अधिकारी योगेश टॉक ने बताया कि राष्ट्रगीत ''वंदे मातरम्'' की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वर्ष 1875 में की थी। यह गीत देश को एकता के सूत्र में पिरोने और राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। अधिकारियों ने इस गीत को मातृभूमि के प्रति समर्पण, त्याग और राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक बताया। यह गीत भारतवासियों के हृदय में एकता, उत्साह और समर्पण का संचार करता आया है। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों व गणमान्य लोगों को राष्ट्रगीत के 150 वर्ष पूरे होने पर इसका महत्व बताया। इस मौके पर मनोज भारद्वाज ब्लॉक समन्वयक, विनीता शर्मा , बृजेश मीणा, श्याम बाबू कनिष्ठ सहायक, लोकेश शर्मा ऑपरेटर मनीष सैनी, चुन्नीलाल आदि उपस्थित रहे।