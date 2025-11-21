VIDEO: बिजली की समस्या को लेकर किसानों का धरना, मौके पर पहुंचे विधायक 

एक्सईएन केसी वर्मा ने बताया कि किसानों की दिन में बिजली देने की मांग को लेकर कार्यालय पर आए थे। जबकि हम दिन में बिजली देने के लिए 30 नवम्बर तक सक्षम नही है। हमारे 132 पावर ग्रिड में 50 केवी एमवी का ट्रांसफार्मर लग रहा है। पहले 25-25 के दो ट्रांसफार्मर थे। 25 के स्थान पर 50 केवी का ट्रांसफार्मर कर रहे है। जिससे 75 केवी का हो जाएगा। पहले 50 की कैपेसिटी थी अब 75 की कैपेसिटी हो जायेगी। अभी 10 दिन के लिए इस पर काम चल रहा है। लेकिन वर्तमान में 25 केवी का ही ट्रांसफॉर्मर कार्य कर रहा है। 1 दिसंबर तक दूसरा ट्रांसफॉर्मर जीएसएस पर चार्ज कर देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे की लोड पूरा मिल जाएगा तो दिन में विधुत सप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसानों को आश्वस्त किया है कि दिन में 6 घंटे विद्युत सप्लाई देने का प्रयास करेंगे।