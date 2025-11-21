VIDEO: बिजली की समस्या को लेकर किसानों का धरना, मौके पर पहुंचे विधायक 

राजगढ़ उपखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में बिजली समस्या को लेकर शुक्रवार को थानागाजी विधायक कांतिप्रसाद मीना के नेतृत्व में किसानों ने बिजली विभाग के एक्सईएन कार्यालय परिसर में धरना दिया गया। जबकि इससे पूर्व किसानों ने गत दिनों एसडीएम सीमा मीना को ज्ञापन सौंपा था। विधुत विभाग के अधिकारियों द्वारा दिन में विधुत सप्लाई देने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त किया। धरना करीब आधा घण्टे तक चला।
थानागाजी विधायक कांतिप्रसाद मीना ने बताया कि लंबे समय से थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों के किसानों की बिजली की समस्या चल रही है। इसको लेकर काश्तकार परेशान थे। किसानों से चर्चा हुई। इसके पश्चात विधुत विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। किसानों ने 21 नवम्बर को धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। लोग आ भी गए और धरने पर बैठ गए। मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता की गई। अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि ट्रांसफॉर्मर की समस्या है। जोकि 30 नवम्बर तक हल हो जाएगी एवं 1 दिसंबर से दिन में 6 घंटे विद्युत सप्लाई दे देंगे।
रोहिताश्व शर्मा धौलान ने बताया कि उनके क्षेत्र श्रीचन्दपुरा,कुंडरोली, नया गांव बोलक़ा, धमरेड,दुब्बी,अनावाड़ा के किसानों ने पूर्व में विधुत समस्या को लेकर एसडीएम सीमा मीना को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में बताया था कि उनका क्षेत्र सरिस्का से लगता हुआ है। जिसकी वजह से जंगली जानवरों का भय रहता है तो किसानों को दिन में विधुत सप्लाई देने के मांग थी। ज्ञापन में समस्या समाधान का 21 नवम्बर तक समय दिया गया था। लेकिन समस्या को समाधान नही होने के कारण शुक्रवार थानागाजी विधायक के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन करेंगे। इसी क्रम में शुक्रवार को एक्सईएन कार्यालय के समक्ष विधायक कांतिप्रसाद मीना के नेतृत्व में धरना देकर विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया।
एक्सईएन केसी वर्मा ने बताया कि किसानों की दिन में बिजली देने की मांग को लेकर कार्यालय पर आए थे। जबकि हम दिन में बिजली देने के लिए 30 नवम्बर तक सक्षम नही है। हमारे 132 पावर ग्रिड में 50 केवी एमवी का ट्रांसफार्मर लग रहा है। पहले 25-25 के दो ट्रांसफार्मर थे। 25 के स्थान पर 50 केवी का ट्रांसफार्मर कर रहे है। जिससे 75 केवी का हो जाएगा। पहले 50 की कैपेसिटी थी अब 75 की कैपेसिटी हो जायेगी। अभी 10 दिन के लिए इस पर काम चल रहा है। लेकिन वर्तमान में 25 केवी का ही ट्रांसफॉर्मर कार्य कर रहा है। 1 दिसंबर तक दूसरा ट्रांसफॉर्मर जीएसएस पर चार्ज कर देंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे की लोड पूरा मिल जाएगा तो दिन में विधुत सप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। किसानों को आश्वस्त किया है कि दिन में 6 घंटे विद्युत सप्लाई देने का प्रयास करेंगे।
