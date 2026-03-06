VIDEO: बहरोड़ के केशवाना औद्योगिक क्षेत्र की केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग



दमकल कर्मियों ने फैक्ट्री के बाहरी हिस्से में लगी आग पर काफी हद तक काबू पा लिया है, लेकिन फैक्ट्री की पांचवीं मंजिल से अभी भी आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर फैक्ट्री परिसर और आसपास के क्षेत्र से लोगों को दूर कर दिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है, हालांकि प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है।