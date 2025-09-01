Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

VIDEO: पुलिस कंट्रोल रूम में घुसा सांप, घबराए पुलिसकर्मी… देखें वीडियो   

अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक एक सांप भीतर घुस आया। पुलिसकर्मी डर के मारे इधर-उधर हो गए और काफी कोशिशों के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए।

अलवर

Rajendra Banjara

Sep 01, 2025

सांप का किया गया रेस्क्यू

अलवर शहर के पुलिस कंट्रोल रूम में उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अचानक एक सांप भीतर घुस आया। पुलिसकर्मी डर के मारे इधर-उधर हो गए और काफी कोशिशों के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाल पाए। सांप बार-बार एक जगह से दूसरी जगह सरक रहा था।


हालांकि कोई भी पुलिसकर्मी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। आखिरकार वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही टीम प्रभारी विवेक जायसवाल मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। थोड़ी देर की मशक्कत के बाद सांप को सुरक्षित पकड़ लिया गया। इसके बाद पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली। रेस्क्यू टीम प्रभारी विवेक जायसवाल ने बताया कि यह सैंड बोआ प्रजाति का सांप है।

यह जहरीला नहीं होता, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग इससे डर जाते हैं। बरसात के दिनों में बिलों में पानी भरने के कारण सांप अक्सर बाहर निकल आते हैं। विवेक जायसवाल ने बताया कि उनकी टीम ने पिछले एक महीने में 60 से ज्यादा सांपों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने अपील की कि सांपों को मारे नहीं, बल्कि पकड़कर जंगल में छोड़ दें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 01:06 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / VIDEO: पुलिस कंट्रोल रूम में घुसा सांप, घबराए पुलिसकर्मी… देखें वीडियो   

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट