VIDEO: बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन को लेकर जितेंद्र सिंह ने किसे कह दिया चमचा ?

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चयन में चल रही देरी को लेकर एआईसीसी महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह ने सोमवार को तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत करती है, वहीं भाजपा में प्रक्रिया महज औपचारिकता बनकर रह गई है।
जितेंद्र सिंह ने कहा कि भाजपा में वरिष्ठता, संगठनात्मक क्षमता या जनाधार का महत्व नहीं होता। उन्होंने तंज कसते हुए कहा भाजपा में जो सबसे कमजोर नेता होता है और नंबर 1 व नंबर 2 नेताओं का चमचा बनकर उनके पीछे-पीछे बैग उठाता है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाता है। यह बात उन्होंने सोमवार को नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के कार्यालय पर आयोजित बूथ लेवल एजेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही।
