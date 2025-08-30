VIDEO: मालाखेड़ा के सोहनपुर में युवक नदी में बहा, तलाश जारी



बहने वाले युवक की पहचान साहिन पुत्र हाकम खान (उम्र करीब 20 वर्ष), निवासी महुवा खुर्द के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नदी में पानी का बहाव तेज होने के चलते वह अचानक बह गया। फिलहाल युवक का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस और NDRF की टीम लगातार युवक की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि 7-8 लड़के नहाने गए थे। इनमें साहिन तेज बहाव में बह गया और अभी तक उसका कोई अता-पता नहीं है। ग्रामीणों की भीड़ मौके पर जमा हो गई है और सभी युवक की सलामती की दुआ कर रहे हैं।