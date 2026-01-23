अलवर जिले में बदला मौसम का मिजाज, कई क्षेत्रों में बारिश व बूंदाबांदी से बढ़ी सर्दी

कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश (फोटो - पत्रिका)
अलवर जिले में शुक्रवार अलसुबह से मौसम ने अचानक करवट ली। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई। दोपहर तक आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई और सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ गया। बहरोड़ क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई, वहीं खैरथल में हल्की बारिश के साथ रात को तेज आंधी चली।
हरसौली कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बूंदाबांदी देखने को मिली। भिवाड़ी क्षेत्र में भी बारिश हुई, जबकि सकट इलाके में मौसम के बदले मिजाज से बूंदाबांदी हुई, जिससे गेहूं और चना की फसलों को लाभ मिलने की संभावना है। नीमराणा कस्बा सहित आसपास के गांवों में भी हल्की मावठ हुई।
बारिश के बाद यहां बादल छाए रहे और ठंडक बढ़ गई। किसानों के अनुसार इस बूंदाबांदी से रबी की फसलों खासकर गेहूं और चना को फायदा होगा। राजगढ़ क्षेत्र में भी हल्की मावठ हुई और आसमान में बादल छाए रहे। मालाखेड़ा में बारिश के साथ छोटे आकार के ओले भी गिरे, जबकि थानागाजी क्षेत्र में भी बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया।
