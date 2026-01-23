अलवर जिले में बदला मौसम का मिजाज, कई क्षेत्रों में बारिश व बूंदाबांदी से बढ़ी सर्दी

अलवर जिले में शुक्रवार अलसुबह से मौसम ने अचानक करवट ली। जिले के अलग-अलग क्षेत्रों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश दर्ज की गई। दोपहर तक आसमान में घने बादल छाए रहे, जिससे तापमान में गिरावट आई और सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ गया। बहरोड़ क्षेत्र में अच्छी बरसात हुई, वहीं खैरथल में हल्की बारिश के साथ रात को तेज आंधी चली।