केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ से रैणी में बनाने पर प्रशासन का क्या है तर्क… क्या बोले लोग ?  

प्रशासन का कहना है कि गोविंदपुरा में नदी-नाले के अलावा चारागाह की जमीन थी, जिस पर विद्यालय नहीं बन सकता। चारागाह के लिए सरकार से अनुमति नहीं मिली। ऐसे में अब केन्द्रीय विद्यालय रैणी क्षेत्र में बनाया जाएगा। राजगढ़ के पूर्व स्थान से 15 किमी के दायरे में ही यह एरिया आता है।



वहीं, जानकारों का कहना है कि सरिस्का के आसपास टहला, सिलीसेढ़ आदि एरिया में नदी, नाले, सिवायचक, पहाड़ आदि की जमीन पर होटल-रिसोर्ट खड़े हो गए। जांच रिपोर्ट दो साल पहले आ चुकी, लेकिन प्रशासन ने उन पर कार्रवाई नहीं की। विद्यालय बनाने की बारी आई, तो नाले आदि की जमीन बताकर निरस्त कर दिया गया। लोगों का आरोप है कि यह केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया गया।