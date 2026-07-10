IPS Jagmohan Meena: ‘फैसला टालने के लिए कहा है’, IPS जगमोहन के पिता ने बताया इस्तीफा देने के बाद क्या करेगा बेटा

IPS अधिकारी जगमोहन मीणा और पिता नंदलाल मीणा का फाइल फोटो: पत्रिका
IPS Jagmohan Father On Resignation: ओडिशा कैडर के 2013 बैच के IPS अधिकारी जगमोहन मीणा के इस्तीफे का मामला इन दिनों चर्चा में है। अलवर जिले की रैणी तहसील के प्रागपुरा गांव के लोग इस खबर को सुनकर स्तब्ध हैं, क्योंकि जगमोहन मीणा इसी गांव के मूल निवासी हैं। जगमोहन ने इस फैसले को अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद सोच-समझकर लिया गया व्यक्तिगत निर्णय बताया है। जगमोहन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसमें किसी तरह का दबाव या बाहरी कारण शामिल नहीं है। जगमोहन ने ओडिशा के लोगों का आभार जताते हुए पूरे कॅरियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के लिए वहां की राज्य सरकार को भी धन्यवाद दिया है।
इधर जगमोहन के पिता नंदराम मीणा का कहना है कि बेटा जगमोहन मेधावी छात्र रहा। परिवार से बात करके ही इस्तीफा पेश किया जो अभी विचाराधीन है। दो दिन से मिलने वालों के लगातार फोन आ रहे हैं, इसलिए बेटे से बात की है और फैसला टालने के लिए कहा है। नंदराम मीणा का कहना है कि यदि इस्तीफा दिया, तो जगमोहन देश की टॉप मैनेजमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन देगा क्योंकि जगमोहन ने आइआइटी की हुई है।
उधर ओडिशा सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि जगमोहन मीणा का त्यागपत्र प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है लेकिन सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक स्वीकृति मिलना अभी बाकी है। अखिल भारतीय सेवा नियमों के अनुसार किसी आइपीएस अधिकारी का त्यागपत्र केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से स्वीकार किए जाने के बाद ही प्रभावी होता है। ऐसे में जगमोहन मीणा औपचारिक रूप से इस्तीफा स्वीकार किए जाने तक सेवा में बने रहेंगे।
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