IPS Jagmohan Meena: ‘फैसला टालने के लिए कहा है’, IPS जगमोहन के पिता ने बताया इस्तीफा देने के बाद क्या करेगा बेटा

IPS Jagmohan Father On Resignation: ओडिशा कैडर के 2013 बैच के IPS अधिकारी जगमोहन मीणा के इस्तीफे का मामला इन दिनों चर्चा में है। अलवर जिले की रैणी तहसील के प्रागपुरा गांव के लोग इस खबर को सुनकर स्तब्ध हैं, क्योंकि जगमोहन मीणा इसी गांव के मूल निवासी हैं। जगमोहन ने इस फैसले को अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद सोच-समझकर लिया गया व्यक्तिगत निर्णय बताया है। जगमोहन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसमें किसी तरह का दबाव या बाहरी कारण शामिल नहीं है। जगमोहन ने ओडिशा के लोगों का आभार जताते हुए पूरे कॅरियर में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपने के लिए वहां की राज्य सरकार को भी धन्यवाद दिया है।