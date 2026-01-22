SUV की चाहत में खौफनाक वारदात: पति ने चुन्नी से पत्नी का गला घोंटा, फिर पुलिस को गुमराह करने की रची साजिश

अलवर। एडीजे कोर्ट संख्या 2 की न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने दहेज हत्या के मामले में मृतका के पति को 10 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि 5 दिसंबर, 2021 की रात एमआइए थाना क्षेत्र के बंजीरका गांव निवासी शाकिर ने दहेज के लिए अपनी पत्नी मनीषा उर्फ बस्सा की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी थी। इसके बाद घटना को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की और मृतका के गले से सोने की हंसली निकालकर ले गया।