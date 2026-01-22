राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय का काम ठप, 61 करोड़ के काम अटके

नए भवनों से पहले विश्वविद्यालय के मौजूदा भवनों की स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। टुकड़ों में कराए गए निर्माण कार्य के कारण भवनों में दरारें पड़ने लगी हैं। प्लास्टर गिरने लगा है। बारिश के समय बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिससे इमारत को लगातार नुकसान हो रहा है। इसके बावजूद न तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने और न ही आरएसआरडीसी ने आज तक जलभराव की स्थायी समस्या का समाधान किया। इन्हीं जर्जर भवनों में कार्यालय और कक्षाएं संचालित की जा रही हैं, जबकि बेसमेंट पूरी तरह बेकार पड़ा है।