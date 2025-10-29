बारिश के दौरान अनाज मंडी में मजदूर और किसान परेशान

किसानों ने बताया कि मंडी परिसर में मजदूरों और उनके लिए छाया और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं हैं। शिकायतों के बावजूद प्रशासनिक स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। किसानों ने मंडी समिति प्रशासन और प्रशासक को कई बार अवगत कराया, परंतु कार्रवाई अब तक नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंडी सचिव और एसडीएम का निवास परिसर में ही स्थित है, इसके बावजूद समस्या का समाधान नहीं होना प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करता है। किसानों का कहना है कि सरकारें किसानों के हितों की बात करती हैं, परंतु जमीनी स्तर पर हालात भिन्न हैं।कब्जा करने वालों पर होगी कार्रवाई