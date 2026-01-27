CG News: डिप्टी कलेक्टर पर FIR दर्ज, बिना अनुमति धर्मसभा कराने पर एक्शन

CG News: अंबिकापुर के गांधीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नमनाकला इलाके में एक रिटायर्ड महिला डिप्टी कलेक्टर के निवास पर बिना अनुमति धर्मसभा आयोजित किए जाने का मामला सामने आया है। मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू संगठनों ने इसका विरोध दर्ज कराया और तत्काल गांधीनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर धर्मसभा को रुकवाया और रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर ओमेगा टोप्पो सहित अन्य संबंधित लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है।