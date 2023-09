कलेक्टर के छोटे भाई शुभम को CGPSC में दूसरा तो भाई-बहन को मिला 10वां व 18वां रैंक, डॉ. ममता 6वीं बार चयनित

Submitted by:

CGPSC Result: सीजीपीएससी द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम में अंबिकापुर शहर के अमन सिंह को मिला 9वां रैंक, अभ्यर्थियों के चयन से परिजनों में खुशी की लहर, मिठाई खिलाकर एक-दूसरे को दी बधाई

1. Shubham Gupta with his family, 2. Aman Singh, 3. Richa and Shravan Bansal, 4. Dr. Mamta Tiwari