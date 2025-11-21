छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया! बिरसा मुंडा जयंती पर राष्ट्रपति ने कहा- आदिवासी संस्कृति ‘भारत की आत्मा’

President Visit CG: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में भगवान बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती के अवसर पर आयोजित ‘जनजातीय गौरव दिवस’ का समापन गुरुवार को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि आदिवासी संस्कृति और परंपराएं केवल स्मृतियों में सिमटी विरासत नहीं, बल्कि ‘भारत की आत्मा’ हैं, जिनसे देश की मौलिक पहचान और सांस्कृतिक विविधता का निर्माण होता है।