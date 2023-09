छत्तीसगढ़ : कुएं में डूबने से तीन बच्चियों की मौत, रातभर से थे लापता, सुबह शव देख लोगों को दहला दिल

अंबिकापुरPublished: Sep 02, 2023 02:03:31 pm Submitted by: Khyati Parihar

3 girls died due to drowning in a well: छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कुएं में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई। इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई।

3 girls died due to drowning in a well: अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में कुएं में डूबने से तीन बच्चियों की मौत हो गई। इस हादसे से पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद कर जांच-पड़ताल कर रही हैं। यह पूरा मामला लुण्ड्रा थाना क्षेत्र का है।