लिबरा वाटरफॉल के रास्ते पर पुलिस ने लगाया बैरिकेड, किशोरी की डूबकर हुई थी मौत, मारपीट भी

Libra waterfall: नाबालिगों के दो गुटों के बीच मारपीट का वीडियो भी हुआ था वायरल, पुलिस ने 8 नाबालिगों के खिलाफ दर्ज किया था अपराध, ग्रामीणों ने भी की थी वाटरफॉल आने पर प्रतिबंध लगाने की मांग

Police put barricade on the way of Libra waterfall