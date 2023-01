युवक ने 6 मिनट में होटल से पार किया रिटायर्ड शिक्षक के 1.30 लाख रुपए से भरा बैग- देखें Video

Lifting: होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे (CCTV Camera) में कैद हुई पूरी वारदात, सेवानिवृत्त शिक्षक की रिपोर्ट पर पुलिस ने चेक किया सीसीटीवी फुटेज, आरोपी का चेहरा साफ आ रहा नजर, पुलिस आरोपी की खोजबीन में जुटी

Accused who escaped to take bag full of rupees