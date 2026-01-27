लव-जिहाद का पर्दाफाश! रेलवे अफसर होने का झांसा, शारीरिक शोषण व ठगी… बिहार का युवक सरगुजा से गिरफ्तार

Love Jihad Case Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लव-जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। बिहार का रहने वाला एक मुस्लिम युवक हिंदू नाम और पहचान के सहारे आदिवासी युवतियों को प्रेमजाल में फंसाता रहा। शादी और सरकारी नौकरी का झांसा देकर उसने युवतियों का शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।