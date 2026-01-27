लव-जिहाद का पर्दाफाश! रेलवे अफसर होने का झांसा, शारीरिक शोषण व ठगी... बिहार का युवक सरगुजा से गिरफ्तार(photo-patrika)
Love Jihad Case Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में लव-जिहाद का गंभीर मामला सामने आया है। बिहार का रहने वाला एक मुस्लिम युवक हिंदू नाम और पहचान के सहारे आदिवासी युवतियों को प्रेमजाल में फंसाता रहा। शादी और सरकारी नौकरी का झांसा देकर उसने युवतियों का शारीरिक और आर्थिक शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी ने फेसबुक पर ‘तरुण पैकरा’ नाम से फर्जी आईडी बनाई थी। वह खासतौर पर ‘पैकरा’ सरनेम वाली आदिवासी युवतियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता था। खुद को हिंदू युवक ‘स्वराज पैकरा’ बताकर उनसे बातचीत शुरू करता और धीरे-धीरे भरोसा जीतता था।
आरोपी खुद को बिलासपुर रेलवे में पदस्थ अधिकारी बताता था, जबकि हकीकत में वह बिहार के पटना में एक कपड़े की दुकान में काम करता है। इंटरनेट मीडिया के जरिए नजदीकियां बढ़ाने के बाद वह युवतियों पर मिलने का दबाव बनाता और शादी का वादा करता था।
इसी क्रम में आरोपी अंबिकापुर पहुंचा और एक आदिवासी युवती को मिलने बुलाया। उसने शहर के एक होटल में कमरा बुक किया और वहां भी फर्जी नाम से पहचान पत्र जमा कराया। आरोपी दो दिन तक युवती के साथ होटल में रुका।
युवती को आरोपी की गतिविधियां संदिग्ध लगीं। जब उसने उसका मोबाइल चेक किया तो कई अन्य हिंदू युवतियों से की गई बातचीत सामने आई। आरोपी के बाहर जाते ही युवती ने उसका बैग देखा, जिसमें उसका असली आधार कार्ड मिला। आधार कार्ड में नाम मोहम्मद महफूज दर्ज था।
पुलिस के अनुसार आरोपी ने सरगुजा क्षेत्र की कम से कम तीन आदिवासी युवतियों को अपने जाल में फंसाया। इनमें अंबिकापुर की दो और कांसाबेल क्षेत्र की एक युवती शामिल है। एक युवती, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है, उससे आरोपी ने 54 हजार रुपये की ठगी भी की।
सूचना मिलने पर गांधीनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लिया। आरोपी के मोबाइल फोन की जांच में कई फर्जी चैट, फोटो और युवतियों से संपर्क के प्रमाण मिले हैं। युवती की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।
मामले के सामने आने के बाद हिंदू संगठनों के लोग भी थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। अंबिकापुर नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल ने बताया कि आरोपी ने नाम और पहचान छिपाकर युवतियों का आर्थिक व शारीरिक शोषण करने का प्रयास किया है। मोबाइल जांच में कई मामलों की पुष्टि हुई है।
