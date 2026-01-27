Road accident: एनएच पर ट्रेलर ने स्कूल जा रही 2 छात्राओं को मारी टक्कर, दोनों घायल, एक की हालत नाजुक

बतौली। बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-43 मुख्य मार्ग पर सेदम गांव के पास मंगलवार की सुबह 9.30 तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 07 सीटी 2455 ने स्वामी आत्मानंद स्कूल जाने सडक़ किनारे खड़ी दो छात्राओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे (Road accident) में दोनों घायल हो गईं, इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।