अंबिकापुर

Road accident: एनएच पर ट्रेलर ने स्कूल जा रही 2 छात्राओं को मारी टक्कर, दोनों घायल, एक की हालत नाजुक

Road accident: स्कूल जाने के लिए सडक़ किनारे खड़ी थीं छात्राएं, ट्रेलर ने दोनों को लिया चपेट में, अस्पताल में कराया गया भर्ती

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 27, 2026

Road accident

Demo pic (Photo- Patrika)

बतौली। बतौली थाना क्षेत्र अंतर्गत एनएच-43 मुख्य मार्ग पर सेदम गांव के पास मंगलवार की सुबह 9.30 तेज रफ्तार और लापरवाही से चल रहे ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 07 सीटी 2455 ने स्वामी आत्मानंद स्कूल जाने सडक़ किनारे खड़ी दो छात्राओं को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे (Road accident) में दोनों घायल हो गईं, इनमें एक की हालत नाजुक बताई जा रही है।

घटना के तुरंत बाद सेदम सहित आसपास के गांवों के ग्रामीणों ने मानवीय संवेदनशीलता दिखाते हुए घायल छात्राओं हेमा साहू पिता कमलेश्वर साहू व रितिका साहू पिता जगदीश साहू को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बतौली पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर (Road accident) देखते हुए उन्हें अंबिकापुर रेफर कर दिया।

यहां निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। एक छात्रा की हालत गंभीर बनी हुई है। एंबुलेंस उपलब्ध न होने की स्थिति में ग्रामीणों ने निजी वाहन से बच्चियों को अंबिकापुर पहुंचाकर मानवता की मिसाल पेश की।

हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने भाग रहे ट्रेलर को मंगारी धान केंद्र मार्ग पर रोककर चालक सत्यम यादव निवासी यूपी सहित पकड़ लिया और उसे थाना बतौली के सुपुर्द कर दिया। चालक (Road accident) ने बताया कि अचानक झपकी आने से यह दुर्घटना हो गई। वह ट्रेलर को दिल्ली से रायगढ़ लेकर जा रहा था।

Road accident: ग्रामीणों ने जताया आक्रोश

लगातार हो रही सडक़ दुर्घटनाओं, (Road accident) बेलगाम तेज रफ्तार वाहनों और स्कूल के ठीक सामने सुरक्षा इंतजामों के अभाव से नाराज सेदम व आसपास के गांवों के ग्रामीण सडक़ पर उतर आए। ग्रामीण स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर और बेरिकेट लगाने की मांग को लेकर चक्काजाम करने की तैयारी कर ली।

सूचना मिलते ही मौके पर एसडीओपी सीतापुर, एसडीएम सीतापुर, तहसीलदार बतौली एवं थाना प्रभारी बतौली भारी पुलिस बल के साथ पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों से सीधी बातचीत कर स्थिति को नियंत्रित किया और समझाइश के बाद चक्काजाम की स्थिति को टाल दिया।

एक साल से टूटी हुई है एनएच की नाली

ग्रामीणों ने सेदम (Road accident) से गोविंदपुर जाने वाले मार्ग पर एनएच-43 से लगी नाली का मुद्दा भी उठाया, जो लगभग एक वर्ष से टूटी हुई है। ग्रामीणों के अनुसार यह नाली स्कूली बच्चों, राहगीरों एवं दोपहिया वाहन चालकों के लिए गंभीर खतरा बनी हुई है।

घटिया निर्माण और ठेकेदार की लापरवाही को लेकर ग्रामीणों ने एसडीएम सीतापुर को लिखित शिकायत भी सौंपी। प्रशासन ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि स्कूल के पास शीघ्र स्पीड ब्रेकर व बेरिकेट लगाए जाएंगे, टूटी नाली की मरम्मत कराई जाएगी तथा निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

