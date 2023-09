मनोविज्ञानी बोले- किशोरों व युवाओं को आत्महत्या करने से रोकने के लिए कहें ये 2 बातें

Submitted by:

Stop Commiting suicide: विश्व आत्महत्या रोकथाम सप्ताह के तहत् होलीक्रॉस वूमेंस कॉलेज में किया गया व्याख्यान का आयोजन, विशेषज्ञ बोले- किशोरों व युवाओं में आत्महत्या की बढ़ती दर बेहद संवेदनशील और विचारणीय

World suicide prevention week in Holy cross women college Ambikapur,World suicide prevention week in Holy cross women college Ambikapur,World suicide prevention week in Holy cross women college Ambikapur